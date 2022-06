Podczas zaprzysiężenia Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego, posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira rozrzuciła banknoty z galerii sejmowej, po czym została wprowadzona z sali przez Straż Marszałkowską. - W związku ze skandalicznym zachowaniem pani poseł Jachiry na podstawie (...) regulaminu stwierdzam, że swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszyła pani powagę Sejmu - powiedziała marszałkini Elżbieta Witek.

Dziennikarz TVP Info, podczas środowej konferencji prasowej Donalda Tuska w Białymstoku, spytał lidera Platformy Obywatelskiej o to, co sądzi o zachowaniu Klaudii Jachiry. Donald Tusk powiedział, że nie widział zdarzenia, do którego doszło w Sejmie. Wówczas dziennikarz TVP doprecyzował, że posłanka Koalicji Obywatelskiej w czasie zaprzysiężenia Glapińskiego rozrzuciła imitacje banknotów. - Czy takie zachowanie jest godne posłanki Koalicji Obywatelskiej? - ponownie zapytał dziennikarz.

- Każde zachowanie, każde działanie, każdy apel, który skróciłby męki Polaków, które są konsekwencją rządów Glapińskiego, jest godne pochwały. Nie mam żadnych co do tego wątpliwości - podkreślił Donald Tusk. Dziennikarz pytał lidera PO, czy wyciągnie konsekwencję wobec posłanki. - Zamierzam wyciągnąć bardzo poważne konsekwencje i doczekamy tego momentu wobec Adama Glapińskiego - odpowiedział wymijająco.

Adam Glapiński złożył ślubowanie przed Sejmem

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński w środę 22 czerwca złożył ślubowanie przed Sejmem, który powołał go (12 maja) na drugą kadencję. - Obejmując obowiązki Prezesa Narodowego Banku Polskiego przysięgam uroczyście, że postanowień Konstytucji i innych ustaw będę ściśle przestrzegać oraz że we wszystkich swoich działaniach dążyć będę do rozwoju gospodarczego Ojczyzny i pomyślności obywateli. Tak mi dopomóż Bóg - ślubował Adam Glapiński.

Zgodnie z konstytucją, Sejm powołuje prezesa Narodowego Banku Polskiego na wniosek prezydenta. Kadencja taka trwa sześć lat. Urząd ten można sprawować maksymalnie przez dwie kadencje.

