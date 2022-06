We wtorek 14 czerwca Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Kazimierz Kujda złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Polityk jest obecnie doradcą ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który w rozmowie z TVN24 wypowiedział się na temat dalszej współpracy z Kujdą.

REKLAMA

Zobacz wideo Stefaniak o Kujdzie: Być może takie osoby są w PiS wykorzystywane do zadań specjalnych

Jacek Sasin deklaruje dalszą współpracę z Kujdą: Wszyscy wiemy, jakie są sądy w Polsce

Reporter TVN24 zapytał Jacka Sasina, czy ten zerwał współpracę z Kujdą w związku z niedawnym wyrokiem sądu. - Nie. Nie przeszkadza mi to, ponieważ miałem okazję zapoznać się z tymi dokumentami pana prezesa Kujdy i wiem, że ten wyrok jest wyrokiem niesprawiedliwym - powiedział i dodał: - Wie pan, sądy jakie są w Polsce, to wszyscy wiemy. Zdecydowana większość Polaków uważa, że w sądzie można znaleźć wszystko, ale nie sprawiedliwość - powiedział, odsyłając dziennikarza do nieokreślonego badania opinii publicznej.

Sasin dodał także, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje reformować sądy, jednak "opozycja w porozumieniu z instytucjami europejskimi bardzo w tym przeszkadza". - Chyba się pan nie dziwi, że musimy iść na zgniłe kompromisy w tej sprawie, które powodują, że ta reforma nie może być dokończona i w związku z tym nie daje odpowiedniego efektu, czyli takiego, żeby Polacy mogli mieć poczucie, że w sądach można znaleźć sprawiedliwość - mówił. - No niestety ten wyrok, sprawa prezesa Kujdy, wskazuje, że dużo jeszcze zostało w tej sprawie do zrobienia.



Więcej aktualnych wiadomości ze świata polskiej polityki znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Koniec procesu Kujdy. PiS go rozgrzesza. Wyrok na 70. urodziny

Kazimierz Kujda uznany przez sąd za winnego złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego

W połowie czerwca Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Kazimierz Kujda złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, dotyczące współpracy z organami bezpieczeństwa państwa. Z ustaleń IPN wynika bowiem, że w grudniu 1979 roku Kujda złożył oświadczenie o "nawiązaniu dialogu" z SB. Doradca Sasina po rozprawie zapewnił jednak, że "nie kłamał", a wyrok zaskarżył do sądu wyższej instancji.

Kazimierz Kujda pracuje dla rządu PiS. "Ryszard" z drugą fuchą