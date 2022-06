Andrzej Sośnierz wyrzucony z Porozumienia. "Nie ma zgody na współpracę z rządem PiS"

Zobacz wideo Rezygnacja Kaczyńskiego. Fogiel: I tak miał odchodzić z rządu

O wyrzuceniu Andrzeja Sośnierza z partii poinformował Jarosław Gowin za pośrednictwem mediów społecznościowych. "W związku z przyłączeniem się koła Polskie Sprawy do obozu rządowego prezydium Porozumienie jednogłośnie podjęło decyzję o usunięciu z partii posła Andrzeja Sośnierza" - napisał polityk.

"Nie ma naszej zgody na współpracę z rządem PiS" - dodał.

Paweł Szramka odchodzi z koła Polskie Sprawy

W środę Mateusz Morawiecki ogłosił, że do rządu dołącza Agnieszka Ścigaj. - Po wielu rozmowach merytorycznych, programowych o bardzo konkretnych sprawach, tematach, które nurtują Polaków, ekonomicznych, społecznych, politycznych, doszliśmy do porozumienia z kołem Polskie Sprawy i zaprosiliśmy panią poseł Agnieszkę Ścigaj do rządu, aby zajmowała się tą tematyką, na której się świetnie zna, koncentruje od wielu lat - powiedział premier.

Agnieszka Ścigaj jest obecnie przewodniczącą koła Polskie Sprawy. Oprócz posłanki jeszcze w środę zasiadali w nim Zbigniew Girzyński, Andrzej Sośnierz i Paweł Szramka. Ten ostatni jednak, w związku z przyłączeniem się do rządu Ścigaj, ogłosił swoją rezygnację.

- Od początku mówiłem, że nie idę na taki układ. Chcę zmieniać politykę, a nie wchodzić w ramy tej polityki, którą widzimy obecnie. Ja na pewno się na coś takiego nie zgadzam - powiedział Paweł Szramka.

