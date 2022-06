- Polki potrzebują dziś dobrowolności i samostanowienia. Ono jest w umysłach wszystkich Polek i to my powinnyśmy decydować - zadeklarowała Olga Semeniuk. Pełnomocniczka rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw odniosła się w ten sposób do obywatelskiego projektu o liberalizacji prawa antyaborcyjnego.

