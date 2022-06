Rzecznik PiS Radosław Fogiel gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl [NA ŻYWO]

Zobacz wideo Poranna Rozmowa Gazeta.pl

Radosław Fogiel wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości w 2001 r. W latach 2007-2010 r. był radomskim radnym, w 2014 r. został radnym sejmiku województwa mazowieckiego. Był też asystentem i dyrektorem biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego. W 2019 r. uzyskał poselski mandat.

REKLAMA

Wśród tematów Porannej Rozmowy Gazeta.pl będą m.in. odejście z rządu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz plany Prawa i Sprawiedliwości dotyczące przesunięcia terminu przyszłorocznych wyborów samorządowych.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Obecny szef MON Mariusz Błaszczak obejmie w środę dodatkowo funkcję wicepremiera. Minister obrony zastąpi w tej roli szefa PiS, który we wtorek ogłosił swoje odejście z Rady Ministrów. Uroczystość, podczas której zmian w składzie Rady Ministrów dokona prezydent Andrzej Duda, zaplanowano na godz. 15:00.

Poranna Rozmowa Gazeta.pl. Gościem Radosław Fogiel

Jarosław Kaczyński powiedział we wtorek w TVP Info, że jego odejście ze stanowiska wicepremiera wynikało z wypełnienia zadań, wśród których znajdowało się uchwalenie ustawy o obronie ojczyzny. Wcześniej w wywiadzie dla Programu 3. Polskiego Radia szef PiS zaznaczył, że gdyby nie wybuch wojny na Ukrainie, to już wcześniej opuściłby skład Rady Ministrów.

Jarosław Kaczyński ocenił, że jego następca dobrze spisze się na stanowisku wiceszefa rządu. - Pan minister Błaszczak z całą pewnością zastąpi mnie znakomicie i sądzę też, chociaż to nie jest jeszcze ten moment, w którym mogę to publicznie ogłaszać, że zastąpi mnie pod każdym względem, także jeżeli chodzi o wszystkie funkcje - oświadczył prezes Prawa i Sprawiedliwości, który teraz zamierza skupić się na sprawach partyjnych, głównie na przygotowaniach do wyborów.

Kaczyński tłumaczy swoje odejście z rządu. "Takich zasad nie uznaję"

Jarosław Kaczyński został powołany na stanowisko wicepremiera w październiku 2020 roku. Kierował pracami rządowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. W skład tego gremium wchodzą także ministrowie: obrony, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, koordynator służb specjalnych oraz minister spraw zagranicznych.

Bieżącym nadzorem nad Komitetem będzie teraz sprawował jego dotychczasowy sekretarz, wiceszef KPRM Zbigniew Hoffmann.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>