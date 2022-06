Spotkanie Andrzeja Dudy z ambasadorami RP odbyło się w ramach dorocznej narady zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak czytamy w relacji na stronie prezydenta, Duda wymienił bieżące priorytety polskiej polityki zagranicznej.

Dzisiaj tym podstawowym, absolutnie fundamentalnym priorytetem dla nas jest to, aby ta wojna zakończyła się w sposób dla Polski bezpieczny. Nie tylko, żeby się po prostu zakończyła. Nie, nie o to nam chodzi

- podkreślił.

Andrzej Duda: Trzeba tak dokręcić śrubę, by to Putin prosił o rozmowę

Duda: Konflikt w Ukrainie to pierwsza pełnoskalowa wojna od czasów II wojny światowej

Prezydent zwrócił uwagę, że po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej mamy do czynienia z pełnoskalową wojną, ze wszystkimi tego najgorszymi następstwami. W tym kontekście zaznaczył, że w Polsce schronienie znalazło ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy, których "nazywamy gośćmi z Ukrainy".

Duda wskazał też, że prawdziwym dążeniem wspólnoty wolnego świata powinno być przywrócenie prymatu prawa międzynarodowego. Dodał, że chodzi o to, aby "uczynić wszystko, co możliwe, aby zmusić Rosję, która dzisiaj jest agresorem, do tego, aby przestrzegała prawa międzynarodowego".



- Co to znaczy? To znaczy, po pierwsze, przerwanie działań wojennych, po drugie - powrót Ukrainy do pełnej kontroli nad terytorium Ukrainy międzynarodowo uznanym - stwierdził.

Duda: Polski żołnierz będzie bronił każdej wioski do upadłego

Prezydent podkreślał też, że jednym z ważnych elementów polskiej polityki zagranicznej jest wspieranie Ukrainy poprzez dostawy broni. Przypomniał również o wyposażeniu wysłanym do wschodniego sąsiada za ponad 1,6 mld dolarów. Zaznaczył, że dostawy broni do Ukrainy mają na celu zatrzymanie rosyjskiej agresji oraz zatrzymanie jej na terytorium Ukrainy tak, by nie dotarła do Polski. Wyraził też nadzieję, że w razie potrzeby, Polska będzie w stanie postawić w gotowość co najmniej 300 tys. żołnierzy, którzy broniliby granic.

- Od tego momentu przeciwnik ma być zatrzymywany, tak żeby każda wioska, nawet ta leżąca najbliżej granicy, miała pewność, że polski żołnierz będzie jej bronił do upadłego - to ma fundamentalne znaczenie, jeżeli chodzi o budowanie po pierwsze poczucia wspólnoty w naszym społeczeństwie, a po drugie pewności tego, że żyjemy w porządnym i odpowiedzialnym państwie, które ma odpowiedzialną władzę. Tak chcemy to realizować i mam nadzieję, że będzie to realizowane przez następne lata - mówił.

