Tarnów i "nielegalny" pomnik Lecha Kaczyńskiego. Prokuratura przystąpiła do analizy

Pomnik Lecha Kaczyńskiego został odsłonięty w sobotę 25 czerwca przed dworcem PKP w Tarnowie. Na uroczystości zebrali się także przeciwnicy tej inicjatywy, którzy zakłócali wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego okrzykami. Więcej na temat tej sprawy można przeczytać w artykule poniżej.

Odsłonięto pomnik Lecha Kaczyńskiego w Tarnowie. W tle protesty

Tarnów. Prokuratura zajmie się pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Miasto twierdzi, że stoi tam nielegalnie

Jak podaje Radio ZET, prokuratura przystąpiła już do analizy sytuacji, która miała miejsce w Tarnowie. Prokurator Mieczysław Sienicki z prokuratury okręgowej w Tarnowie przekazał, że trwa "analiza tych zarzutów i po tym zostanie podjęta decyzja, co do dalszego toku postępowania".

Sprawę do prokuratury zgłosiły władze Tarnowa, które podejrzewają, że w sytuacji tej doszło do naruszenia prawa. Ich zdaniem gmina powinna uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych dotyczących budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego, ponieważ jest m.in. właścicielem sąsiadujących z pomnikiem nieruchomości.

Jak zauważa prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, pomnik został postawiony zbyt blisko drogi gminnej - wykonawcy nie zachowali odległości od ulicy, która jest uregulowana prawnie.

Rzecznik tarnowskiego magistratu Ireneusz Kutrzuba dodał natomiast, że rada gminy jest uprawniona do podejmowania uchwał w sprawie wzniesienia pomnika - i to niezależnie od tego, czy dana nieruchomość należy do gminy czy też nie - i między innymi tej kwestii dotyczy wniosek złożony przez miasto do prokuratury.