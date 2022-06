Kaczyński odszedł z rządu, Kosiniak-Kamysz: I tak jest szefem. To po to, żebyśmy o tym rozmawiali

Jacek Gądek pytał gościa Porannej Rozmowy Gazeta.pl o odejście Jarosława Kaczyńskiego z rządu. - Czy Jarosław Kaczyński urzęduje w Alejach Ujazdowskich czy na Nowogrodzkiej i tak jest szefem całego przedsięwzięcia, które rządzi. I tak za wszystko odpowiada, i tak podejmuje wszystkie decyzje - skomentował Władysław Kosiniak-Kamysz.

To nic się nie zmienia, zapowiedzi były już kilka miesięcy wcześniej. Po co? Po to, żebyśmy o tym rozmawiali. Nie będę wskazywał sukcesów ani porażek wicepremiera, widzę porażki całego rządu, ale to ocenią wyborcy

- mówił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że jego ugrupowanie nie zewie kontraktów na uzbrojenie zawartych przez rząd Zjednoczonej Prawicy, bo nie będzie działać na szkodę państwa.

Jarosław Kaczyński przekazał rano w rozmowie z PAP, że "premier Mateusz Morawiecki oraz - z tego co wiem - prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację". Prezes PiS-u kierował Komitetem Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, pełnił też funkcję wicepremiera.

Kaczyński zapowiedział, że chce się skoncentrować na pracy w PiS, tak by móc nie tylko wygrać wybory, ale i rządzić kolejną kadencję.

- To nie tak, że przeceniam swoją rolę, chodzi po prostu o to, że partia musi odzyskać werwę, bo zbliża się ten czas, który dla każdej partii politycznej na świecie jest najważniejszy. Wybory są po to, aby uzyskać dobry wynik wyborczy, a jeśli chodzi o PiS, to tym dobrym wynikiem wyborczym będzie ich wygranie i możliwość sprawowania władzy, oczywiście w koalicji Zjednoczonej Prawicy - powiedział prezes PiS.

