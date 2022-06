Kaczyński poza rządem. "Szykujemy miejsce przed Trybunałem", Ziobro: "zauważalny brak" [KOMENTARZE]

Odejście Jarosława Kaczyńskiego z rządu jest szeroko komentowane przez polityków opozycji. Marek Belka na temat decyzji prezesa PiS ironizuje. "Jarosław Kaczyński odszedł z rządu, by móc w pełni poświecić się kierowaniu rządem" - czytamy we wpisie europosła i byłego premiera.

REKLAMA

Kaczyński poza rządem. Nowacka: Nie robi większej różnicy

"Wicepremier Kaczyński: 'Z tego co wiem, nie jestem już w rządzie'. Nie dość, że wicepremier ds. bezpieczeństwa odchodzi w trakcie największego zagrożenia dla Polski od dziesiątków lat, to dzieje się to w typowym dla tej władzy stylu. Niepoważnie i chaotycznie. Jak ucieczka" - krytykuje z kolei Tomasz Siemoniak, poseł KO, były wiceminister obrony narodowej.

Zobacz wideo Czy Polska powinna być największą siłą pancerną w Europie? Pytamy byłego ministra obrony narodowej

"Kaczyński tak bardzo nie zajmował się akurat bezpieczeństwem Polski, że odejście z rządu nie robi żadnej różnicy" - dodaje Barbara Nowacka z KO.

"Ludzie zastanawiają się jakie miejsce w polityce zajmie Jarosław Kaczyński po odejściu z rządu. Ja przypominam, że już szykujemy dla niego specjalne miejsce - przed Trybunałem Stanu" - skomentował Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

"Kaczyński odchodzi z rządu. Telenowela brazylijska 'Odejście Kaczyńskiego' znalazła swoje zakończenie. Tak jak nie była zauważalna jego działalność w rządzie, tak nie zauważymy jego braku" - czytamy we wpisie Katarzyny Lubnauer.

Jarosław Kaczyński odszedł z rządu. Ziobro: Optycznie zauważalny brak

Jarosław Kaczyński poinformował PAP, że nie jest już członkiem rządu. Prezes PiS i został powołany na wicepremiera w październiku 2020 roku. Kierował pracami rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą ministrowie: obrony, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, koordynator służb specjalnych oraz minister spraw zagranicznych. Na stanowisku wicepremiera zastąpi go Mariusz Błaszczak.

Jarosław Kaczyński odszedł z rządu. "Partia musi odzyskać werwę"

- Na horyzoncie widać wybory parlamentarne, potem samorządowe, potem do Unii Europejskiej. Prezes Jarosław Kaczyński jako lider obozu politycznego postanowił skupić się na wzmocnieniu partii. Nie jest to żadnym zaskoczeniem, sam pan prezes mówił, że ta decyzja została odłożona ze względu na wojnę na Ukrainie - komentował w Polskim Radiu decyzję Kaczyńskiego Michał Dworczyk, szef KPRM.

Z kolei Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski, ocenił w Polsat News, że brak Kaczyńskiego w rządzie będzie "optycznie zauważalny". Dodał, że decyzja była spodziewana. - On był głównym sprawcą politycznym potężnego programu, niespotykanego w historii naszego kraju, przeznaczenia ogromnych środków na rozbudowę polskiej armii - stwierdził Ziobro.

Praworządność dla Polaków nieistotna. Ważne, aby pieniądze były [SONDAŻ]