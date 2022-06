KPO. Praworządność dla Polaków nieistotna. Ważne, aby pieniądze były [SONDAŻ]

Komisja Europejska zaakceptowała nasz Krajowy Plan Odbudowy i tym samym dała zielone światło na odblokowanie środków na wsparcie polskiej gospodarki. Polskie władze wnioskują o ponad 35 miliardów euro z unijnego funduszu (Recovery and Resilience Facility - RRF). To, kiedy pieniądze wpłyną, zależy od tzw. kamieni milowych, czyli warunków, które musi spełnić Polska m.in. likwidacja Izby Dyscyplinarnej (powołanej wbrew obowiązującym w Polsce przepisom), reforma systemu dyscyplinującego sędziów oraz przywrócenie do orzekania już zwolnionych przez ID sędziów.

- Te trzy zobowiązania, które zostały przekute w "kamienie milowe", muszą być zrealizowane, zanim jakiekolwiek wypłaty zostaną dokonane. Pierwsza wypłata będzie możliwa, kiedy nowe prawo zostanie wdrożone i będzie odnosiło się do wszystkich tych wymagań. Dodatkowo Polska do 2023 roku ma wykazać, że wszyscy niezgodnie z prawem zwolnieni sędziowie zostaną przywróceni na swoje stanowisko - podkreśliła 2 czerwca przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen w Polsce: "Kamienie milowe" muszą być wypełnione

KPO. Pieniądze bez względu na ocenę stanu praworządności

Ankietowani w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" odpowiedzieli na pytanie: "Czy Komisja Europejska powinna zacząć wypłacać Polsce pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, nawet jeśli będzie miała wątpliwości co do stanu praworządności w Polsce?".

Ponad 62 proc. uważa, że środki powinny wpłynąć do Polski bez względu na ocenę stanu praworządności (41,2 proc. "zdecydowanie tak", 21,4 proc. "raczej tak"). Zdaniem 21,6 proc. badanych Komisja Europejska zdecydowanie nie powinna wypłacać środków w przypadku wątpliwości w tej materii - podało we wtorek (21 czerwca) RMF FM.

Z badania wynika, że najwięcej zwolenników wypłaty unijnych środków bez względu na stan praworządności jest u wyborców Zjednoczonej Prawicy. Aż 88 proc. opowiada się za wsparciem finansowym. Podobnego zdania są Konfederaci - 68 proc. W elektoratach Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL poparcie bez względu na okoliczności utrzymuje się na zbliżonym poziomie (15-19 proc.).

Odblokowanie KPO to żaden sukces?

Jak wynika z innego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", który został przeprowadzony 3 i 4 czerwca, Polacy są podzieleni w ocenie, czy odblokowania Krajowego Planu Odbudowy jest sukcesem, a jeśli tak, to komu go przypisać. 24,3 proc. ankietowanych uważa przyznanie unijnych środków w zamian za likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za dokonanie PiS. Natomiast niewiele mniej, bo 22,8 proc., twierdzi, że "to żaden sukces".

Ustawa o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ma wejść w życie 15 lipca. Ostatnie jej posiedzenie wyznaczone jest na 13 lipca. Będzie dotyczyć wniosku zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w sprawie zawieszenia sędziego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

