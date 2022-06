Jarosław Kaczyński odszedł z rządu. "Partia musi odzyskać werwę"

- Premier Mateusz Morawiecki oraz - z tego co wiem - prezydent Andrzej Duda przyjęli moją rezygnację - oświadczył w rozmowie z PAP Jarosław Kaczyński.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy istnieje ryzyko użycia broni atomowej przez Rosjan? Siemoniak: Ryzyko jest bardzo małe

Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu

Kaczyński zapowiedział, że teraz chce się skoncentrować na pracy w PiS, tak by móc nie tylko wygrać wybory, ale i rządzić kolejną kadencję.

- To nie tak, że przeceniam swoją rolę, chodzi po prostu o to, że partia musi odzyskać werwę, bo zbliża się ten czas, który dla każdej partii politycznej na świecie jest najważniejszy. Wybory są po to, aby uzyskać dobry wynik wyborczy, a jeśli chodzi o PiS, to tym dobrym wynikiem wyborczym będzie ich wygranie i możliwość sprawowania władzy, oczywiście w koalicji Zjednoczonej Prawicy - powiedział prezes PiS.

Mariusz Błaszczak wicepremierem

Dodał, że jego następcą w randze wicepremiera będzie szef MON Mariusz Błaszczak.

Prezes PiS poinformował, że kolejna zmiana będzie dotyczyła komitetu ds. bezpieczeństwa, którym kierował. Nadzór na komitetem będzie podlegał Zbigniewowi Hoffmannowi, zastępcy szefa kancelarii premiera. - Trzeba pamiętać, że minister Błaszczak w wielkiej mierze będzie musiał się jednak zajmować MON, a Komitet ds. bezpieczeństwa zajmuje się sprawami służb specjalnych, MSWiA, MSZ, a także - choć w mniejszej mierze - sprawami resortu sprawiedliwości. W związku z tym tam ktoś musi "czuwać" na co dzień. To powinien być człowiek w odpowiedniej randze - powiedział w PAP Kaczyński.

Reforma POZ. Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział zmiany