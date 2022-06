Nieoficjalnie: Rekonstrukcja rządu już w środę. Zbigniew Hoffman na ministra, Błaszczak za Kaczyńskiego

Zobacz wideo Dlaczego Donald Tusk nie pojechał do Kijowa? Pytamy Tomasza Siemoniaka

Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku wicepremiera ds. bezpieczeństwa i spraw obronnych zastąpi Mariusz Błaszczak, który dalej będzie kierował Ministerstwem Obrony Narodowej.

W czasie zbliżającej się rekonstrukcji ma nastąpić jeszcze jedna zmiana. Awansowany ma zostać Zbigniew Hoffman, dotychczasowy sekretarz stanu i zastępca szefa KPRM, czyli Michała Dworczyka. Ma on zostać ministrem. Radiu ZET nie udało się jednak ustalić, o jakiego ministra chodzi - konstytucyjnego czy w Kancelarii Premiera.

O tym, że do rekonstrukcji rządu ma dojść w połowie bieżącego tygodnia pisał już Jacek Gądek z Gazeta.pl:

Kaczyński ma odejść z rządu już w środę

Jarosław Kaczyński dołączył do rządu w październiku 2020 roku. Rok później Polska Agencja Prasowa informowała o tym, że Jarosław Kaczyński miał zapowiedzieć swoje odejście z rządowych funkcji podczas posiedzenia klubu parlamentarnego PiS. Polityk miał zadeklarować, że odejdzie na początku 2022 roku.

W październiku Kaczyński również był pytany o odejście z Rady Ministrów i stwierdził wtedy, że "nigdy nie ukrywał", że to nastąpi. - Ja tam przybyłem z pewnymi zadaniami. Jeżeli je wykonam, to mój pobyt w rządzie nie będzie miał jakiegoś wielkiego sensu. Natomiast w partii jest bardzo wiele do zrobienia - mówił wówczas.

Posiedzenie komitetu politycznego PiS przełożone

W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, który zaakceptuje 94 pełnomocników okręgowych partii - przekazał Informacyjnej Agencji Radiowej rzecznik PiS Radosław Fogiel. Początkowo miało ono odbyć się we wtorek. Zostało jednak przełożone ze względu na odbywającą się w tym dniu dużą liczbę posiedzeń komisji sejmowych oceniających wykonanie budżetu.

Władze Prawa i Sprawiedliwości zadecydowały pod koniec maja o nowym podziale partyjnej struktury. Zamiast działających dotychczas 41 okręgów ma być ich 94. Mają być dostosowane swoim zakresem terytorialnym do okręgów senackich.

Osoby powołane na pełnomocników okręgowych nie będą mogły pełnić funkcji ministerialnych, wiceministerialnych oraz być członkami prezydium Sejmu i Senatu.

