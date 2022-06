Sprawa Pegasusa. Brejza wygrał proces z orlenowską "Gazetą Pomorską". "Sprostowania nadal nie ma"

Chodzi o wywiad, którego Samuel Pereira udzielił "Gazecie Pomorskiej" 3 listopada 2021 roku. W rozmowie podważano, że Krzysztof Brejza był inwigilowany za pomocą systemu Pegasus. Z ust szefa portalu tvp.info pada między innymi takie zdanie: - To jest śmieszne. On nawet nie przedstawił cienia dowodu na to, że treść tych wiadomości przechwycił Pegasus.

REKLAMA

Zobacz wideo Czemu Donald Tusk nie pojechał do Kijowa? Pytamy Tomasza Siemoniaka

Proces o wywiad z Samuelem Pereirą. Krzysztof Brejza wygrał w sądzie

Między innymi za te słowa Krzysztof Brejza pozwał należący do Polska Press dziennik. Wyrok w pierwszej instancji zapadł w marcu. 15 czerwca zaś Brejzowie wygrali w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.

W niedzielę wieczorem Dorota Brejza, żona i pełnomocniczka senatora KO, poinformowała, że "Gazeta Pomorska" mimo wyroku nie zamieściła sprostowania i nie zwróciła kosztów sądowych.

- 15 czerwca wyrok się uprawomocnił. Orlenowska "Gazeta Pomorska" miała trzy dni na publikację sprostowania na swoim portalu i maksymalnie siedem dni, aby opublikować je w druku. Trzy dni minęły w sobotę. Jest poniedziałek i sprostowania nadal nie ma - mówi w Gazeta.pl Dorota Brejza.

TASS: Dowódcy pułku Azow przewiezieni do Moskwy w celach śledczych

Prawniczka odniosła się do wpisu redaktora naczelnego "Gazety Pomorskiej" Marcina Habla w mediach społecznościowych. Szef dziennika stwierdził we wpisie na Twitterze, że "nie otrzymał nic z sądu". - Narracja będzie taka, że kierownictwo gazety czeka na uzasadnienie. Ale prawomocność polega na tym, że wyrok ma być wykonany tak, jak to wynika z jego treści już w chwili uprawomocnienia, a nie w dowolnym momencie, gdy Marcin Habel uzna za stosowne. Nie ma znaczenia, kiedy otrzymają uzasadnienie - podkreśla.

Dorota Brejza odpowiada na oświadczenie szefa "Gazety Pomorskiej"

Jak mówi Brejza, dziennik nie pokrył też kosztów sądowych. - Zgodnie z prawomocnym wyrokiem gazeta ma obowiązek pokryć koszty sądowe. Jeśli tego nie zrobi, będę to egzekwowała - podkreśla.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl.

Poprosiliśmy prawniczkę o komentarz do oświadczenia, który red. Habel zamieścił w ubiegłym tygodniu na Facebooku. "Senator Brejza domaga się sprostowania do wywiadu prasowego, który nasz dziennikarz przeprowadził z red. Samuelem Pereirą. Wcześniej wywiadu udzielił 'Pomorskiej' senator Brejza, gdzie miał okazję przedstawić swoją wersję odnośnie informacji o zainfekowaniu jego telefonu Pegasusem" - stwierdził Habel. "Wypowiedzi Samuela Pereiry zawierały informacje, które znajdziemy w innych publikacjach prasowych. Nic mi nie wiadomo o tym, by senator Brejza lub jego żona wnioskowali o sprostowanie do treści publikacji, które ukazywały się m. in. w 'Wyborczej' i zawierały te same informacje" - dodał.

- To, co napisał w swoim oświadczeniu pan Habel, jest nieprawdą. Pozwaliśmy "Gazetę Pomorską" za kłamstwa dotyczące Pegasusa, którymi był naszpikowany wywiad z Samulerem Pereirą. W innych mediach te kłamstwa nie były powielane - komentuje Brejza.

Sprawa inwigilacji polityków

Z badań Citizen Lab działającego przy Uniwersytecie w Toronto wynika, co ujawniła agencja Associated Press, że senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza był 33 razy inwigilowany przy pomocy systemu Pegasus w 2019 roku. Był wówczas szefem sztabu wyborczego KO. W czwartek Amnesty International niezależnie potwierdziła te informacje. Podobne doniesienia dotyczą m.in. Romana Giertycha, prokuratorki Ewy Wrzosek czy szefa AgroUnii Michała Kołodziejczaka.

W styczniu tego roku aferę z Pegasusem komentował Jarosław Kaczyński. - Pegasus to program, po który sięgają służby zwalczające przestępczość i korupcję w wielu krajach. Jego powstanie i używanie jest wynikiem zmiany technologicznej, rozwoju szyfrowanych komunikatorów, których za pomocą starych systemów monitorujących nie można odczytać - powiedział w rozmowie z tygodnikiem "Sieci". Prezes PiS zaznaczył, że "źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia".

TVP nie przeprosi Moniki Olejnik mimo przegranego procesu