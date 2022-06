Kaczyński w liście do Klubów "GP" uderza w politykę Niemiec: Niepokoi nas na wielu płaszczyznach

Szef Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc o - jego zdaniem - niepokojących sygnałach z Berlina i Brukseli, podkreślił, że "trzeba się temu przeciwstawiać, a to oznacza konieczność pozostania PiS przy władzy". Kaczyński napisał do zebranych w Spale sympatyków "Gazety Polskiej", że "w przeciwnym razie górą będzie partia białej flagi".

Kaczyński: Stawką jest bezpieczeństwo Polski

Wicepremier ds. bezpieczeństwa poruszył w liście temat wojny w Ukrainie, która "toczy się między wolnością a despotyzmem". "Stawką w niej jest nie tylko niepodległość Ukrainy, ale także niezawisłość i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny oraz obecny porządek światowy, który przy ogromie swoich niedoskonałości, stoi na gruncie dążenia do pokoju, współpracy i rozwoju" - dodał.

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że ta wojna nie może skończyć się przegraną Ukrainy. Podkreślił też, że należy dozbrajać polską armię oraz rozwijać gospodarkę.

Morawiecki na Zjeździe Klubów "GP": Polsce zagraża utrata suwerenności

Do Spały na XVII Zjazd Klubów "Gazety Polskiej" pojechał Mateusz Morawiecki. W piątek szef polskiego rządu mówił m.in. o wojnie w Ukrainie. - Dziś spotykamy się w cieniu zupełnie nowej sytuacji, kiedy świat wstrzymał oddech, bo Putin i władza na Kremlu doszła do wniosku, że trzeba doprowadzić do przesilenia. Doszli do takiego wniosku, bo zauważyli, że przegrywają wyścig techniczny, technologiczny, gospodarczy i przemysłowy. Putin stworzył ideologię ruskiego miru, która czerpie z dwóch sowiecko-rosyjskich tradycji - powiedział premier.

Premier stwierdził również, że obecnie Polsce zagraża utrata suwerenności na trzy sposoby. Wojna w Ukrainie i Putin jest jednym z nich, kolejny to "utrata suwerenności gospodarczej przez wielki kryzys gospodarczy, który może doprowadzić do nieznanych nam perturbacji gospodarczych".

Trzeci sposób - to gdy przegramy wybory w październiku przyszłego roku. Gdyby do tego doszło, to wtedy zobaczycie państwo, co oznacza prawdziwa utrata suwerenności przez naszych oponentów politycznych. To scenariusz niepokojący i zły dla Polski

- podkreślił Mateusz Morawiecki.

