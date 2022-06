Jarosław Kaczyński obchodzi urodziny. Politycy życzą mu emerytury. Z "Potopem" i wędką

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i jego brat bliźniak, tragicznie zmarły prezydent Lech Kaczyński, urodzili się 18 czerwca 1949 r. Drugi zostanie upamiętniony pomnikiem, którego odsłonięcie odbędzie się w sobotę w Tarnowie.

"Fakt" postanowił zapytać polskich polityków, jaki prezent z okazji 73. urodzin daliby prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. Europoseł Ryszard Czarnecki podarowałby mu dzieła Józefa Piłsudskiego albo Henryka Sienkiewicza. - Pan prezes bardzo lubi polską literaturę, dobrze się na niej zna, więc myślę, że chętnie sobie przypomni, zwłaszcza ten fragment z "Potopu", w którym wachmistrz Soroka mówi o Kmicicu: "Nasz pan dla wrogów okrutny, ale dla swoich też nielekki" - powiedział polityk PiS w rozmowie z dziennikiem. Do kompletu dorzuciłby "jakąś szablę", jako "metaforę przywództwa i dzielności" prezesa.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wysłałby Kaczyńskiego na emeryturę. - Jakoś sobie poradzimy bez niego - stwierdził. Z kolei poseł KO Dariusz Joński zaproponował rozrywkę w sam raz na emeryturę. - Dałbym mu zestaw wędkarza, żeby zostawił Polskę i zajął się łowieniem ryb, najlepiej razem z Brudzińskim - powiedział, przypominając, że szef PiS-u i poseł Joachim Brudziński często razem wędkują.

Wiceprzewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek jako podarek zasugerował zestaw do domowego masażu. - Człowiek, który jest zrelaksowany, jest bardziej pozytywnie nastawiony do świata. Myślę, że Jarosławowi Kaczyńskiemu od kilkudziesięciu lat brakuje czegoś, co mogłoby go odprężyć, a jego napięcie, stres i frustracje przekładają się na życie Polaków, prowadzenie swojej partii i na to, jak zamordystycznie próbuje wszystkich podporządkować swojej wizji - wyjaśnił.



Szef Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty natomiast, na pytanie o prezent dla Kaczyńskiego odpowiedział krótko: rózga.

Kaczyński o Berlinie i Brukseli: Niepokoi nas na wielu płaszczyznach

Prezes PiS kończy 73 lata. Życzenia od polityków

W mediach społecznościowych nie zabrakło życzeń dla Jarosława Kaczyńskiego. "Dziś Prezes PiS Jarosław Kaczyński obchodzi 73. urodziny! Wszystkiego, co najlepsze Panie Prezesie! Siły i wytrwałości w dalszej pracy dla Polski!" - napisała na Twitterze europosłanka i była ministerka edukacji Anna Zalewska.

"Panie Premierze, w dniu urodzin życzymy przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, siły i wytrwałości w pracy dla Ojczyzny i dla Rodaków" - napisała sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Anna Krupka.

"Dzisiaj swoje urodziny obchodzi Prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu życzę zdrowia i wiele sił w dalszej pracy dla Polski i Polaków. Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego polecam modlitwie" - to z kolei wpis posłanki Danuty Nowickiej.

"[...] Spełnienia wszelkich marzeń i wytrwałości w prowadzeniu Prawa i Sprawiedliwości na tak dobrej ścieżce jak dotychczas, zawsze ku zwycięstwu", "prezesowi najlepszej partii" życzył Michał Adamczuk, asystent posła na Sejm RP, wiceministra Jarosława Sellina.

Poseł Lewicy Tomasz Trela, podobnie jak niektórzy jego przedmówcy, życzył Kaczyńskiemu emerytury. "Dzisiaj urodziny ma prezes Polski, pan Kaczyński. Panie Jarosławie, prawdziwej, prawdziwej i jeszcze raz prawdziwej emerytury, proszę nas zostawić i odpoczywać. Szczerze" - napisał.

