Donald Tusk o programie PiS: Zakaz rozwodów i antykoncepcji, pełny zakaz aborcji

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w sobotę spotkał się z uczestnikami pierwszego cyklu spotkań "MeetUp Nowa Generacja", które odbywa się w Gołkowicach Górnych w województwie małopolskim. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży związanej z PO i Młodymi Demokratami i obejmują spotkania z ekspertami i parlamentarzystami partii.

REKLAMA

Zobacz wideo Kidawa-Błońska o aborcji: Kobiety muszą czuć się bezpiecznie

Donald Tusk: Nie można prawa do decydowania o macierzyństwie oddać tym, którzy nie mieli i nie będą mieli z nim nigdy nic wspólnego

Donald Tusk podczas swojego sobotniego przymówienia przypomniał wypowiedź ks. Krzysztofa Bielawnego dla Radia Maryja z początku czerwca. Chodzi o rozmowę na temat spadku dzietności w Polsce, za co duchowny obwiniał m.in. antykoncepcję. - Wyzbyliśmy się dzieci. Poprzez co? Przede wszystkim przez antykoncepcję, która została nam zafundowana bardzo wcześnie, bo już w XIX wieku - mówił.

Spadek dzietności wiązał też z odejściem od Kościoła. Ponadto przekonywał, że przywrócenie dzietności w Polsce wymaga wprowadzenia regulacji prawnych. - Czyli zakazać rozwodów, związków cywilnych, antykoncepcji, aborcji (z tym sobie jakoś poradziliśmy) i deprawacji dzieci i młodzieży - mówił.

Więcej informacji na temat polityki znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

"Wiadomości" cytowały te słowa 129 razy. Nie chodzi o "fur Deutschland"

Wypowiedź tę skomentował Donald Tusk. - Powiedział otwarcie, co PiS wprowadzi w Polsce, jeśli ponownie wygra wybory. Program jest bardzo prosty: zakaz rozwodów, zakaz środków antykoncepcyjnych, zakaz związków cywilnych poza tym tradycyjnym modelem, i oczywiście pełny zakaz aborcji. Nie miejcie żadnych wątpliwości, że to nie są ekscesy, to nie są incydenty - podkreślał.

Lider PO powiedział też, że kwestia macierzyństwa powinna zawsze należeć do kobiety w porozumieniu z partnerem i lekarzem. - To musi być decyzja matki, a nie prokuratora, księdza czy działacza partyjnego PiS - mówił. Dodał, że nie ma mowy o tym, aby prawo do decydowania o macierzyństwie "oddać tym, którzy z macierzyństwem nie mieli i nie będą mieli nigdy nic wspólnego".

Tusk na TikToku odpowiada Kaczyńskiemu po latach: Białe jest białe

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.