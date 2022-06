Zjazd Klubów "Gazety Polskiej". Morawiecki straszył utratą suwerenności i grał w ping-ponga

Zobacz wideo Premier zarabia na inflacji? Kidawa- Błońska: Nie możemy się dowiedzieć, jak wyglądało zeznanie majątkowe premiera

W piątek Mateusz Morawiecki wystąpił podczas XVII Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej". Szef polskiego rządu mówił m.in. o wojnie w Ukrainie. - Dziś spotykamy się w cieniu zupełnie nowej sytuacji, kiedy świat wstrzymał oddech, bo Putin i władza na Kremlu doszła do wniosku, że trzeba doprowadzić do przesilenia. Doszli do takiego wniosku, bo zauważyli, że przegrywają wyścig techniczny, technologiczny, gospodarczy i przemysłowy. Putin stworzył ideologię ruskiego miru, która czerpie z dwóch sowiecko-rosyjskich tradycji - powiedział premier, dodając, że rosyjski polityk "ubrał w te sowiecko-rosyjskie tradycje ruski mir i ta rosyjska ideologia jest ideologią zbrodniczą, niebezpieczną i pokazuje swoje najstraszniejsze oblicze".

- Zbrodnie, z którymi mamy do czynienia w Ukrainie noszą znamiona ludobójstwa i dlatego uświadamiamy światu, że Rosja wysublimowała wszystko co najgorsze z XX wieku. To uświadamiam naszym partnerom z UE i zza oceanu. Ci, którzy nie chcą stawiać czoła wojnie, zagrożeniu sami muszą liczyć się z tym, że będą bronić swoje własne stolice. Dlatego jesteśmy bardzo aktywni na forum międzynarodowym, żeby budzić europejskie sumienia, bo dzisiaj toczy się na Ukrainie nierówna walka - podkreślił Morawiecki. Jak zaznaczy, codziennie zabiega o kolejne dostawy broni dla Ukrainy.

"Suwerenność możemy utracić na trzy sposoby"

Premier stwierdził również, że obecnie Polsce zagraża utrata suwerenności. - Dzisiaj suwerenność możemy utracić na trzy sposoby. Pierwszy, to ten najbardziej brutalny, gdy Putin zmiażdży Ukrainę, przyjdzie po kolejne państwa. Za rok, za dwa, za trzy, za pół roku - nie wiemy. Przyjdzie po nas, po kraje bałtyckie. Dlatego spójność państw NATO i UE jest taka kluczowa, jest dzisiaj zaporą przed barbarzyńskim planem Putina - powiedział. Drugi sposób, według niego, to "utrata suwerenności gospodarczej przez wielki kryzys gospodarczy, który może doprowadzić do nieznanych nam perturbacji gospodarczych".

Trzeci sposób - to gdy przegramy wybory w październiku przyszłego roku. Gdyby do tego doszło, to wtedy zobaczycie państwo, co oznacza prawdziwa utrata suwerenności przez naszych oponentów politycznych. To scenariusz niepokojący i zły dla Polski

- podkreślił Mateusz Morawiecki. - Wierzę, że uda nam się przekonać wielu Polaków, że tak jak w czasie covidu i przed covidem, nasza polityka społeczna doprowadziła do zmniejszenia nierówności, zmniejszenia biedy, skrajnego ubóstwa. Od 500+ po wyprawki - to z czego oni się do dzisiaj śmieją, co do dzisiaj nazywają "rozdawnictwem" - nasza wielka polityka społeczna była polityką odbudowy godności całego polskiego narodu - dodał.

Szef rządu oznajmił także, że polityka międzynarodowa obecnej formacji rządzącej była "polityką wstawania z kolan, realizacji naszych interesów, twardego domagania się tego, co jest w naszym interesie".

"Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości"

Mateusz Morawiecki został też zapytany, czy tzw. kamienie milowe zapisane w polskim Krajowym Planie Odbudowy nie zagrażają suwerenności kraju. Premier zaprzeczył i zaznaczył, że Polska bardzo potrzebuje tych pieniędzy.

- 99 procent tych kamieni milowych jest absolutnie w interesie Polski. Ten jeden procent, czyli tzw. kamienie dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Wiecie co? Reformujemy już ten wymiar sprawiedliwości siódmy rok. Ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości. Naprawdę. Nie opłaca się. Opłaca się utrzymać przede wszystkim suwerenność Polski, to jest dziś najważniejsze. KPO i całe środki unijne, które są zależne także od tego programu, służą wzmocnieniu naszej suwerenności

