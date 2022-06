Dworczyk miał "poprawić drobiazgi" w tekście dla prorządowego portalu. "Wysłałem do Karnowskiego"

To kolejna odsłona tzw. afery mailowej. Od około roku do sieci trafiają maile rzekomo pochodzące ze skrzynki pocztowej Michała Dworczyka. Rządzący od początku przekonują, że mamy do czynienia z akcją dezinformacyjną ze strony Federacji Rosyjskiej. Politycy dotychczas nie wykazali jednoznacznie, że maile zostały spreparowane. Znamy za to przypadki, w których przedstawiciele obozu rządzącego potwierdzili prawdziwość konkretnych wiadomości.

Afera mailowa. Michał Dworczyk miał "poprawić drobiazgi" i wysyłać tekst Karnowskiemu

Najnowsze wiadomości, które ukazały się w serwisie Poufna Rozmowa, pochodzą z października 2018 roku. W jednym z maili Mateusz Morawiecki miał zamieścić link do artykułu portalu wpolityce.pl. Tekst odnosił się do procesu, który w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi wytoczył Morawieckiemu Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. Sąd zdecydował, że premier musi sprostować słowa o tym, że Kraków "nie zrobił nic lub prawie nic" w walce ze smogiem.

Artykuł, który znalazł się w rzekomym mailu Morawieckiego, nosi tytuł "NASZ NEWS. Wiemy, kto wydał wyrok w sprawie Morawieckiego!". "Nie 'przeprosić' tylko 'sprostować' - ale reszta opisu jest ciekawa... i może się przydać do waszej narracji. Rozmawiałem z Michałem wcześniej i czeka na informacje ładnie podane na tacy od Jarka G." - miał napisać premier komentując tekst portalu wpolityce.pl. Odpowiedzieć na to miał Jarosław Gajewski, ówczesny doradca Morawieckiego. "Juz mu napisałem wywiad-gotowca. Ma szybko wyslac do wpolityce.pl. Raczej mocny :)))" - czytamy.

Odpowiedzieć miał też Michał Dworczyk. "Poprawiłem drobiazgi i wysłałem do Jacka Karnowskiego. Zaraz powinien być na portalu" - napisano w kolejnym mailu (w cytatach z maili zachowaliśmy pisownię oryginalną).

Jacek i Michał Karnowscy są założycielami i redaktorami portalu wpolityce.pl.

Afera mailowa. Posłowie PiS skarżyli się na premiera. "Nie mogli być tłem"

CIR: Akcja dezinformacyjna Federacji Rosyjskiej

Od czerwca 2021 roku w internecie regularnie publikowane są maile, które miały pochodzić ze skrzynki elektronicznej szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Centrum Informacyjne Rządu w odpowiedzi na nasze pytania przesłane w ubiegłym roku twierdziło, że mamy do czynienia z "akcją dezinformacyjną prowadzoną przez osoby z terenu Federacji Rosyjskiej".

"Cybernetyczne ataki na nasz kraj to współczesna wojna hybrydowa. Nie wpisujmy się więc w scenariusz atakujących. Nie rozprzestrzeniajmy także treści materiałów czy rzekomych wiadomości wykradzionych ze skrzynek polskich polityków" - pisało CIR.