Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny podmiot bankowy w Polsce, który w całości należy do Skarbu Państwa. Instytucja ta została wybrana do zorganizowania międzynarodowej akcji informacyjnej "Stop Russia Now", która pod koniec kwietnia 2022 roku została zainicjowana przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Kampania informacyjna "Stop Russia Now" kosztowała ponad 23,1 mln złotych

- Spotykamy się tutaj, aby zainicjować akcję specjalną, która ma budzić sumienia. Bo Władimir Putin przygotował specjalną operację zbrodni wojennych i ludobójstwa. To, co się dzieje na ulicach ukraińskich miast, wstrząsa naszym sumieniem, ale zbyt krótko. Zbyt szybko nasi partnerzy w Europie Zachodniej i Europie Południowej chcieliby wrócić w koleiny normalności - mówił wówczas premier. Kampania została zrealizowana na billboardach i mobilnych nośnikach, które pojawiły się w europejskich miastach - Paryżu, Rzymie czy Berlinie. Na tym samym briefingu Morawiecki poinformował, że Polska dostarczyła już Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości około 7 mld zł.

Bank BGK prowadzi kampanię medialną na podst. ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Z odpowiedzi udzielonej posłowi Michałowi Jarosowi z Koalicji Obywatelskiej wynika, że za realizację kampanii odpowiada Bank Gospodarstwa Krajowego. Rzeczniczka tej instytucji w odpowiedzi na pytania Wirtualnych Mediów dodała, że bank został wybrany na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

- Działania Polski wpisują się w kampanię prowadzoną przez ukraińskie władze, które nawołują społeczność międzynarodową do udzielenia wsparcia w walce z agresorem. Przekazy polskiej kampanii skupiają się w szczególności na kryzysie humanitarnym oraz wyzwaniach związanych z falą uchodźców przybywających z Ukrainy do Polski i do innych krajów (...). Kampania ma uświadomić społeczności międzynarodowej rzeczywisty wymiar wojny w Ukrainie oraz skalę powodowanych przez nią zniszczeń - powiedziała Anna Czyż.

Senator Świlski o kosztach kampanii "Stop Russia Now!": Mają fantazję w przepalaniu kasy

- Dotychczasowe koszty międzynarodowej kampanii informacyjnej "Stop Russia Now!", której celem jest poinformowanie opinii publicznej na świecie o konsekwencjach napaści Rosji na Ukrainę, w szczególności o kryzysie humanitarnym oraz wyzwaniach związanych z falą uchodźców wojennych kampanii, to 23 138 220 zł brutto - przekazała rzeczniczka BGK.

"Robi wrażenie kampania 'Stop Russia Now'. Poprzez BGK wywalili 23 mln zł na 12 zestawów mobilnych, które miały obywatelom Europy otworzyć oczy na wojnę w Ukrainie. Na pewno ta krucjata Morawieckiego powaliła Europejczyków. Mają fantazję w przepalaniu kasy" - napisał na Twitterze senator KO Ryszard Świlski.