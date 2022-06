Nieoficjalnie: były doradca Dworczyka bez dostępu do tajemnic państwowych. Koniec postępowania SKW

Pułkownik Krzysztof Gaj w ubiegłym roku po trzech latach stracił posadę doradcy ds. wojskowych w KPRM. Zadaniem płk. Gaja było udzielanie rad szefowi KPRM Michałowi Dworczykowi w sprawach dotyczących obronności kraju.

Przyczyną dymisji według medialnych doniesień była afera mailowa. Korespondencja pomiędzy wojskowym i ministrem Michałem Dworczykiem, której autentyczność nie została oficjalnie potwierdzona, trafiła na początku czerwca 2021 r. do sieci za pośrednictwem konta w serwisie Telegram.

Płk Gaj miał przekazywać Dworczykowi informacje m.in. o stanie negocjacji nad systemem obrony powietrznej krótkiego zasięgu o kryptonimie "Narew". Wojskowy miał również próbować zdyskredytować dwóch oficerów Inspektoratu Uzbrojenia, którzy zajmowali się prowadzeniem tego systemu. W mailach miały pojawiać się także zdjęcia i schematy działania wojskowego sprzętu.

Nieoficjalnie: płk Krzysztof Gaj bez dostępu do tajemnic państwowych

Jak podał w piątek portal tvn24.pl, w ostatnich tygodniach Służba Kontrwywiadu Wojskowego zakończyła wobec pułkownika postępowanie sprawdzające i odebrała mu poświadczenia bezpieczeństwa. Tym samym nie będzie miał już dostępu do tajemnic państwa.

- Eksperci SKW doszli do wniosku, że w mailach, które pułkownik wysyłał ministrowi Dworczykowi, znajdowały się tajemnice wojskowe, które nie powinny być w ten sposób przekazywane - twierdzi informator tvn24.pl. Ministerstwo Obrony Narodowej nie odpowiedziało portalowi na prośbę o komentarz. Sam pułkownik Krzysztof Gaj odmówił rozmowy, wskazując, że "życie po prostu toczy się dalej".

W sierpniu 2021 r. poseł KO Paweł Olszewski pytał w interpelacji do szefa MON Mariusza Błaszczaka m.in. o to, czy SKW planuje wszcząć wobec płk. Krzysztofa Gaja kontrolne postępowanie sprawdzające. We wrześniu wiceminister Wojciech Skurkiewicz odmówił udzielenia informacji, powołując się na ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.

