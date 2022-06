Paweł Kukiz może stracić partię K'15. "Nie wiem, czy będę startował w kolejnych wyborach"

W piątek w dzienniku "Rzeczpospolita" pojawił się artykuł na temat tego, że Paweł Kukiz może stracić partię K'15. Powodem ma być niezłożenie sprawozdania finansowego za 2021 rok.

