Obligacje Morawieckiego. Rzecznik: Kupił je w grudniu. Nie miał większej wiedzy niż publicznie dostępna

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w RMF FM, że Mateusz Morawiecki kupił obligacje Skarbu Państwa w grudniu ubiegłego roku. Na uwagę dziennikarza, że stało się to prawdopodobnie po uzyskaniu informacji o możliwym ataku na Ukrainę, Müller odparł: - Jak wszyscy się dowiedzieli, że jest takie ryzyko.

Piotr Müller: Premier nie miał większej wiedzy niż ta, która jest publicznie dostępna

Minister powiedział, że w listopadzie Morawiecki "odwiedził kilkanaście krajów". - W momencie, gdy było takie ryzyko [wybuchu wojny - red.], pojawiały się informacje, bo nikt oczywiście nie miał pewności i wierzyliśmy wszyscy w to, że to nie jest możliwe - powiedział. - Robienie zarzutu z tego, że premier polskiego rządu kupuje obligacje, jest absurdalne - dodał.

Jak powiedział, ma nadzieję, że "gdyby w grudniu ktoś wiedział w stu procentach, że będzie wojna, to Europa Zachodnia zupełnie inaczej by zareagowała".

- [Premier] Nie miał większej wiedzy na ten temat niż ta, która były publicznie dostępna i mówiona - powiedział. - Można byłoby postawić zarzut, gdyby premier kupował akcje spółek giełdowych, mając potencjalnie wiedzę o tym, co się stanie na giełdzie, ale nie obligacje, o których wiadomo, na ile są oprocentowane - ocenił.

Z najnowszego oświadczenia majątkowego wynika, że premier kupił obligacje o wartości 4,6 mln zł. Część z nich jest uzależniona od inflacji. Część polityków opozycji zarzuca Morawieckiemu, że kupił obligacje ponieważ wiedział, że inflacja wzrośnie.

We wtorek szef rządu odnosił się do tego na kanale Przygody Przedsiębiorców na YouTubie. - Ależ skąd miałem wiedzieć, czy ja jestem jasnowidzem? Czy ktokolwiek na świecie przewidział to, co się dzieje w tym roku, w zeszłym roku? - mówił Morawiecki. Stwierdził też, że rozwoju sytuacji nie mógł przewidzieć nikt. - Każdy, kto się interesuje ekonomią, wie doskonale, że jest to po prostu niemożliwe. Każdy, kto się interesuje rzeczywistością, wie, że tylko jasnowidzowie - jeśli ktoś w nich wierzy - mogą takie rzeczy przewidywać - dodał.

Wśród zakupionych obligacji znalazły się papiery trzyletnie oparte o stawkę WIBOR. Kolejne, czteroletnie, oparte były o inflację - przy czym w pierwszym roku oprocentowanie jest stałe i ustalone na poziomie 1,3 proc., dopiero w kolejnym roku uwzględnia inflację za poprzedni okres. Szef rządu powiedział również, ile wydał na poszczególne typy obligacji. - W równych kwotach podzieliłem to po 2,3 mln zł - stwierdził. - Zainwestowałem w polskie obligacje, to chyba jest najlepsza inwestycja - dodał.