- Jarosław Kaczyński lubi sobie pożartować z dziennikarzy i stąd ta atmosfera niepewności i tajemniczości - mówi nam rozmówca z otoczenia prezesa PiS.

Prezes od dawna planuje odejść z rządu. Najpierw pod koniec minionego roku, potem w pierwszych miesiącach tego roku, 15 czerwca, a obecnie planowane jest to na połowę tygodnia po długim weekendzie. Jak słyszymy w obozie rządzącym, termin już zarezerwowano, by w Pałacu Prezydenckim byli prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński. Nikt jednak głowy nie da, że to się wtedy stanie. Odchodzenie prezesa z rządu jest już w PiS powodem wesołości, ale ma się w końcu stać faktem.

Atmosferę podgrzał nieco zaufany współpracownik prezesa PiS poseł Krzysztof Sobolewski, który we wtorek radził, by słuchać prezesa, bo ten dzień "może być w tym kontekście dosyć istotny". A chodziło o to, że Jarosław Kaczyński miał tego dnia wieczorem zaplanowany wywiad w Polskim Radiu i spodziewano się, że prezes powie wówczas, kiedy odejdzie z rządu. Ale nie powiedział. - Wolał się podroczyć jeszcze z dziennikarzami - słyszymy w PiS. Potem zwołano jeszcze konferencję z udziałem Kaczyńskiego, ale okazało się, że prezes mówił o ustawie, którą szykuje na odchodne.

Póki co premier jednak namawia, jak słyszymy w PiS, Jarosława Kaczyńskiego, by został w rządzie na dłużej.

Atmosfera wokół odejścia prezesa PiS z rządu jest i komiczna, i poważna. Bo Jarosław Kaczyński świadomie droczy się z dziennikarzami, unikając odpowiedzi na pytania o dymisję i sugerując, że może zostać na dłużej. Niemniej - i to rzecz już poważna - w rządzie wicepremier ds. bezpieczeństwa pilotował ważne ustawy, choćby tę o ochronie ojczyzny. Prezes ma jednak odejść i poświecić się partii, którą szykuje na wybory jesienią 2023 r., a jego miejsce jako szefa Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych może przejąć szef MON Mariusz Błaszczak, który jednocześnie może awansować do rangi wicepremiera.