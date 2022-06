Pracownia Kantar zbadała poparcie polskich partii politycznych. Badanie zostało przeprowadzone między 3 a 8 czerwca br. na reprezentatywnej próbie 981 pełnoletnich mieszkańców Polski - przytacza "Wprost".

W sondażu oddanie głosu na Zjednoczoną Prawicę, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Partię Republikańską i Solidarną Polskę zadeklarowało 29 proc. osób - tyle samo, co w miesiącu ubiegłym i o jeden pp. mniej niż w kwietniu. Oznacza to, że wszystkie partie opozycyjne uzyskałyby o cztery punkt procentowe więcej niż ZP, która nie mogłaby utworzyć koalicji.

Drugi najwyższy wynik w sondażu, 23 proc. przypadł ponownie Koalicji Obywatelskiej - jeden pp. mniej niż w maju oraz o trzy pp. mniej niż w kwietniu. Zagłosowanie na partię Szymona Hołowni, Polskę 2050, zadeklarowało 10 proc. badanych - o jeden pp. więcej niż miesiąc i dwa temu.

Na dostanie się do Sejmu mogłaby liczyć także Lewica, która w badaniu uzyskała osiem proc. wskazań - tyle samo, co w maju oraz kwietniu. 19 proc. respondentów nie umiało natomiast określić, na kogo oddałoby swój głos - jest to wynik o dwa pp. wyższy niż w maju oraz aż o pięć pp. wyższy niż w kwietniu. Chęć wzięcia udziału w wyborach zapowiedziało 68 proc. badanych, tyle samo, co w kwietniu. W ubiegłym miesiącu było to natomiast 65 proc. badanych.



Zgodnie z czerwcowym badaniem poza Sejmem znalazłyby się natomiast Konfederacja (4 proc. głosów, tyle samo, co w maju), Polskie Stronnictwo Ludowe (4 proc., spadek o jeden pp.), Kukiz'15 (2 proc., spadek o jeden pp.) oraz Porozumienie Jarosława Gowina (1 proc., spadek o jeden pp.). Dodatkowo w ubiegłym miesiącu 1 proc. respondentów wyraziło także chęć zagłosowania na AgroUnię.

