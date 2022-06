Jarosław Kaczyński: Trzeba zacząć poważnie zwalczać rosyjską agenturę

- Rosyjska agentura to zjawisko, które trzeba zacząć w końcu poważnie zwalczać - podkreślił w Programie Trzecim Polskiego Radia Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości został również zapytany o to, czy w polskim parlamencie funkcjonują agenci. - Można powiedzieć, że tak, ale jest to zjawisko znacznie szersze, które działa w różnych miejscach - stwierdził.

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl