Zobacz wideo Zbigniew Ziobro do premiera: "wypijmy za błędy". Wspomniał o śliwowicy

Minister sprawiedliwości podczas wtorkowej konferencji prasowej zaprezentował dwa dokumenty dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Ten przyjęty przez rząd w kwietniu zeszłego roku i ten zawierający spis kamieni milowych, czyli celów, które muszą zostać zrealizowane w konkretnych obszarach gospodarki (to na nich opierają się krajowe plany odbudowy dla wszystkich 27 państw członkowskich). Ziobro stwierdził, że dokumenty na pierwszy rzut oka się różnią. - Jeżeli wejdziemy w głębie tej materii, to różnice każdy może dostrzec - powiedział.

REKLAMA

Ziobro do Morawieckiego: Jestem gotów wypić z panem za błędy

Jednym z przepisów, które według Zbigniewa Ziobry nie były we wcześniej zaakceptowanym dokumencie, było zwiększenie opłat za samochody spalinowe.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Mam propozycję w konwencji honorowej do pana premiera, by zechciał przyjąć zakład, a stawką tego zakładu będzie polski dobry alkohol śliwowica łącka

- mówił na konferencji prasowej. Minister sprawiedliwości dodał, że jeśli szef rządu wskaże mu miejsce, w którym rząd zgodził się w tym dokumencie na opodatkowanie samochodów z silnikiem diesla czy silnikiem benzynowym, to jest gotów postawić alkohol i przeprosić za błąd.

- Ale gdyby okazało się, że pan premier jednak nie ma racji, to też jestem gotów z panem premierem wypić za błędy, ale tym razem nie swoje - dodał, stwierdzając, że wówczas można "porozmawiać co z tym dalej zrobić".

Spór wokół kamieni milowych. Solidarna Polska przeciwko zapisom

Jak informowaliśmy, Zbigniew Ziobro może chcieć renegocjacji KPO. "Za kulisami Zjednoczonej Prawicy znowu wrze. O kłamstwa oskarżają się Solidarna Polska i obóz premiera Mateusza Morawieckiego. Wszystko przez to, jak negocjowano i jak wyglądają "kamienie milowe", które musi osiągnąć Polska, aby popłynęły kolejne transze z 36 mld euro z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej" - pisał dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek.

Przypomnijmy: 1 czerwca Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. 2 czerwca z wizytą do Warszawy przybyła szefowa KE Ursula von der Leyen. Opublikowano także cały, liczący około 200 stron dokument - zawierający 116 "kamieni milowych", 48 reform, 54 inwestycje i 166 wskaźników do wypełnienia. Ich publikacja w aneksie do decyzji KE była - jak ustalił dziennikarz Gazeta.pl - "szokiem zwłaszcza dla Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, ale także dla dominującej części PiS". Wśród "kamieni milowych" są np. większe opłaty za samochody spalinowe czy zmiana regulaminu Sejmu.

Tzw. kamienie milowe i Krajowy Plan Odbudowy były tematem obrad zarządu partii.

Rzecznik rządu Piotr Muller mówił Polskiej Agencji Prasowej, że Krajowy Plan Odbudowy "nie zawiera żadnych szkodliwych rozwiązań w obszarach podatkowych i opłat". Wyjaśnił, że opłaty te są regulowane w szczegółach na poziomie ustaw i mogą być odpowiednio dostosowywane i kompensowane. Nad projektami tych ustaw będzie pracował rząd. - Być może z tego powodu u niektórych przedstawicieli Solidarnej Polski doszło do błędnego zrozumienia niektórych zapisów KPO - stwierdził Muller.

Także Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, powiedział PAP, że "PiS nie będzie podejmować żadnych decyzji, które byłyby niekorzystne dla Polski i Polaków". - Ważne jest, by do wszystkich ustaleń poczynionych z Brukselą podchodzić ze spokojem, nie wprowadzać zamieszania, nie straszyć - dodał.