Jarosław Kaczyński proponuje nową ustawę o ochronie ludności. "Obecne prawo jest niewystarczające"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział podczas konferencji w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że zaprezentowany dziś projekt ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej "umożliwi państwu szybsze reagowanie na zagrożenia". Dodał, że "obecne prawo jest niewystarczające".

Kaczyński podkreślił, że powodem dla propozycji nowych rozwiązań są między innymi niebezpieczeństwa wynikające z sytuacji w naszym regionie i "rosyjska infiltracja europejskich społeczeństw".

Jarosław Kaczyński o nowej ustawie o ochronie ludności. "Musimy być zdolni, by działać szybko"

- To ustawa, która ma wprowadzić różnego rodzaju rozwiązania, które umożliwią przede wszystkim efektywne zapewnienie bezpieczeństwa ludności w różnych sytuacjach, które mogą się zdarzyć i się zdarzają, a które przy obecnych konstrukcjach prawnych nie zawsze znajdują w odpowiednim tempie właściwą odpowiedź - mówił Kaczyński. - Musimy być zdolni do tego, żeby działać bardzo szybko, bardzo sprawnie, żeby różnego rodzaju przeszkody, które się pojawiają - z powodów indywidualnych osób sprawujących jakieś funkcje - żeby to wszystko było natychmiast przełamywane i niwelowane, by nie stanowiło żadnej przeszkody dla skutecznych działań - wyjaśniał prezes PiS.

Szef Prawa i Sprawiedliwości powiedział również, że projekt został napisany w taki sposób, aby nie wpływał negatywnie na demokratyczny ustrój Polski.

O szczegółach ustawy szerzej poinformował Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA. Jak mówił, ustawa wzmacnia uprawnienia premiera, ministrów i wojewodów. Polityk poinformował, że system ma za zadanie "umożliwienie samorządom i wojewodom natychmiastowego reagowania na zniszczenia czy sytuacje klęsk żywiołowych bez konieczności czekania na pieniądze rządowe".

Mariusz Kamiński stwierdził z kolei, że nowe procedury pozwolą na efektywne i szybkie działania. Szef MSWiA podkreślił, że projekt wynika z dotychczasowych, bardzo różnych doświadczeń w sytuacjach kryzysowych oraz związanych z zarządzaniem państwem. Dodał, że chodzi m.in. o pandemię koronawirusa, problem z uchodźcami na granicy polsko-białoruskiej, ale także z wszelkiego typu zagrożeniami związanymi z sytuacjami atmosferycznymi.

- Mieliśmy do czynienia z powodziami, z huraganami, z trąbami powietrznymi, z wielkimi pożarami, jak chociażby nad Biebrzą niedawno, więc to jest suma pewnych doświadczeń, jak państwo szybko, zdecydowanie i efektywnie powinno działać w sposób odbiurokratyzowany - powiedział szef MSWiA.

Ustawa o ochronie ludności. Większe zapomogi dla poszkodowanych

Mariusz Kamiński zapowiedział podniesienie zapomóg wypłacanych poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych. Wsparcie wzrośnie z 6 tys. do 10 tys. zł. - Podnosimy również wsparcie na odbudowę domów i odbudowę nieruchomości z 200 tys. zł do 300 tys. zł. - dodał minister.

Dodatkowo poinformowano, że w ramach ustawy powstanie Korpus Ratowników Medycznych, a w szkołach średnich zostaną wprowadzone obowiązkowe kursy pierwszej pomocy.

Szef MSWiA: Chcemy, żeby Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego był decyzyjny

Szef resortu dodał, że rząd chce, aby Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego stał się organem decyzyjnym. - Chcemy, żeby to był zespół decyzyjny w tych sytuacjach najpoważniejszych, dotyczących dużego obszaru Polski, dużej populacji obywateli - podkreślił Kamiński. Dziś Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego udziela jedynie rekomendacji premierowi i ministrowi.

- Na czele rządowego zespołu stoi premier, jego zastępcą zgodnie z ustawą będzie minister spraw wewnętrznych. We wszystkich pozostałych sytuacjach, czyli dotyczących mniejszego obszaru, bardziej lokalnych, działania dotyczące rozwiązania kryzysu prowadzi minister spraw wewnętrznych i wojewodowie - mówił Kamiński.

Ustawa miałaby zostać przyjęta do końca 2022 roku, a zacząć obowiązywać od początku następnego roku.

Dziś o 18.10 w Programie Trzecim Polskiego Radia rozmowa na żywo z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowa będzie też transmitowana w Polskim Radiu 24.