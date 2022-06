Jarosław Kaczyński odejdzie dziś z rządu? Padły tajemnicze słowa: "Dzisiejszy dzień może być dosyć istotny"

- O tym, kiedy to nastąpi, czy nastąpi oczywiście i kiedy, to już będzie pan prezes komunikował osobiście. Natomiast mogę tak podpowiedzieć, że dzisiejszy dzień może być w tym kontekście dosyć istotny - powiedział we wtorek w TVP1 sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

- Czasami na Twitterze jest takie określenie "stay tuned" [zostańcie z nami, czekajcie na dalsze informacje - red.]. Polecam dzisiaj "stay tuned" - dodał.

Pytany o to, kto zastąpi Kaczyńskiego, Sobolewski stwierdził, że "nie chce wchodzić w żadne dywagacje".

Przed kilkoma dniami Radio ZET podało, że następcą Jarosława Kaczyńskiego w rządzie mógłby być minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Miałby on przejąć tekę wiecepremiera i stanowisko szefa Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, pozostając jednocześnie szefem MON.

- Jeśli miałby ocenić pana ministra, to oczywiście spełnia wszelkie kryteria i ma ku temu wszelkie kompetencje. Natomiast jeszcze raz podkreślam - nie ma w tej chwili takiej decyzji o tym, aby pan prezes odchodził z rządu, a już tym bardziej, kto by miał być na miejsce pana prezesa jako wicepremier - skomentował te doniesienia Sobolewski.

Jarosław Kaczyński planuje odejście z rządu

Kaczyński dołączył do rządu w październiku 2020 r. Rok później Polska Agencja Prasowa informowała o tym, że Jarosław Kaczyński miał zapowiedzieć swoje odejście z rządowych funkcji podczas posiedzenia klubu parlamentarnego PiS. Polityk miał zadeklarować, że odejdzie na początku 2022 r.

O tym, że prezes PiS Jarosław Kaczyński zamierza odejść z funkcji wicepremiera, informował wcześniej także m.in. "Super Express" - wówczas mowa była jednak o jego dymisji jeszcze w 2021 roku. Inne media twierdziły, że z rządu odejść ma jeszcze szybciej, bo już w czasie jesiennej rekonstrukcji rządu (czyli we wrześniu lub październiku).

Dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek podawał natomiast, że Jarosław Kaczyński wbrew tym doniesieniom chce opóźnić swoje odejście z rządu i planuje je na wiosnę 2022 r.

Szef KPRM Michał Dworczyk potwierdził w ubiegłym tygodniu w Radiu ZET, że decyzja zapadnie w najbliższym czasie.

