Krzysztof Gawkowski gościem Jacka Gądka w Porannej Rozmowie Gazeta.pl [NA ŻYWO]

Rozmowa rozpoczyna się o godz. 8.30. Program prowadzi Jacek Gądek.

W programie poruszymy m.in. temat Krajowego Planu Odbudowy.

Komisja Europejska na początku czerwca zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy dla Polski, jednak postawiła warunki, których spełnienie jest konieczne do rozpoczęcia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy. Te warunki to tzw. kamienie milowe, szczegółowo zapisane w aneksie do decyzji KE z pozytywną oceną polskiego KPO.

KPO i kamienie milowe

2 czerwca w sprawie uruchomienia KPO do Warszawy przybyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Decyzję poprzedziły długie negocjacje. Polska w ramach porozumienia z Komisją zobowiązała się m.in. do wprowadzenie zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Co do niektórych kamieni milowych zastrzeżenia ma Solidarna Polska. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta powiedział, że budzące dyskusje rozwiązania - jak pełne oskładkowanie umów, zmiana regulaminu Sejmu czy wprowadzenie podatku od emisji pojazdów spalinowych - nie były akceptowane politycznie przez Solidarną Polskę.

Wybory do samorządów

Podczas rozmowy poruszymy też temat zapowiedzi dotyczącej zmiany terminu wyborów samorządowych. W ubiegłym tygodniu szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że ustawa w tej sprawie jeszcze w czerwcu trafi do Sejmu. PiS chce zmienić datę wyborów samorządowych, bo - jak tłumaczą politycy partii rządzącej - w podobnym czasie mają się odbyć wybory parlamentarne.

Sceptyczny co do tego rozwiązania jest Andrzej Dera z kancelarii prezydenta. Minister przyznał w poniedziałek, że ma wątpliwości, czy pokrywanie się wyborów jest okolicznością "wystarczającą, aby zmienić ustawowy termin".

Wspólna lista opozycji?

Krzysztofa Gawkowskiego zapytamy także o wspólny start ugrupowań opozycyjnych w wyborach parlamentarnych. W tym tygodniu "Gazeta Wyborcza" opublikowała wyniki sondażu Kantar, z których wynika, że opozycji najbardziej opłaca się iść do wyborów w dwóch blokach - KO z Lewicą i Polska 2050 razem z PSL.