Morawiecki: Rosja musi wiedzieć, że 40 mln Polaków jest gotowych bronić ojczyzny z bronią w ręku

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek wizytował strzelnicę sportową w Myszkowie w województwie śląskim. Szef rządu mówił, że wojna na Ukrainie uwypukla, iż wolność nie jest dana raz na zawsze i trzeba jej bronić.

Mateusz Morawiecki w Myszkowie o "40 mln Polaków z bronią w ręku"

- Jeśli Rosji kiedykolwiek przyszłoby do głowy zaatakować Polskę, to Rosja musi wiedzieć, że w Polsce jest 40 milionów Polaków gotowych z bronią w ręku bronić swojej ojczyzny - stwierdził.

Zaznaczył, że Polska przez stulecia była w rosyjskiej niewoli i nie chce jej z powrotem, dlatego dziś odrzuca rosyjski imperializm. - Żyjemy w wolnym kraju i będziemy o tę wolność walczyć - dodał.

Premier Morawiecki zapowiedział, że w najbliższych miesiącach parlament opracuje nowe przepisy dotyczące dostępu do broni. Jak mówił, to szczególnie ważna kwestia z uwagi na sytuację za naszą wschodnią granicą.

Program "Strzelnica w każdym powiecie"

Jego zdaniem w tej sprawie w Polsce potrzeba zmian, które sprawią, że nasze państwo będzie silniejsze, a Polacy - lepiej przeszkoleni w użyciu broni. Stwierdził jednocześnie, że dostęp do broni musi podlegać reglamentacji.

- Do części społeczeństwa obywatelskiego należy program, który rozpoczęliśmy jakiś czas temu - "Strzelnica w każdym powiecie" - mówił. - Pamiętamy jednocześnie, że dostęp do broni to kwestia, która musi podlegać reglamentacji i nasi parlamentarzyści w specjalnej ustawie będą pracowali w najbliższych miesiącach nad dostępem do broni. Trzeba powtarzać informację, że dostęp do broni jest przede wszystkim po to, abyśmy jako państwo byli lepiej przeszkoleni w użyciu broni. Chcę też życzyć, aby tego typu umiejętności pozostały wyłącznie do użycia na strzelnicach, żeby nigdy nie musiały być używane na polu walki - podkreślał.

Programu "Strzelnica w powiecie" ma pobudzać pasję do strzelectwa sportowego, zwłaszcza wśród młodzieży, i rozwijać umiejętności strzeleckie obywateli. W ramach programu samorządy mogą się ubiegać o dofinansowanie remontów lub budowy obiektów strzeleckich. Ostatni konkurs ogłoszony w ramach programu rozstrzygnięto w czerwcu ubiegłego roku. Wtedy pieniądze na remont strzelnicy otrzymał między innymi powiat myszkowski.

