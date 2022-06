Sondaż: Oddzielne listy nie opłacają się opozycji. "Scenariusz politycznej katastrofy"

Kantar na zlecenie "Gazety Wyborczej" sprawdził, jak rozkładałyby się głosy wyborców, gdyby wybory parlamentarne odbyłyby się w tym momencie. Jak wyjaśnia dziennik, badane były różne konfiguracje, w jakich opozycja może wystartować w wyborach.

Sondaż dla "Gazety Wyborczej": Osobny start partii opozycyjnych jest nieopłacalny

Jak podaje "GW", z sondażu wynika, że osobne listy nie są opłacalne. - Badanie pracowni Kantar pokazuje, że start na czterech oddzielnych listach - Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Lewicy i PSL - to jest scenariusz politycznej katastrofy - powiedział "Gazecie Wyborczej" dr Andrzej Machowski, analityk badań sondażowych. - To jest bardzo ryzykowny wariant, bo wtedy PSL jest pod progiem wyborczym, więc nie ma szans na przyzwoitą większość mandatów - dodaje. Ekspert tłumaczy, że "nawet gdyby PSL wszedł do Sejmu, to opozycja razem może mieć szacunkowo 228-231 mandatów".

Gdyby partie opozycyjne startowały oddzielnie, wyniki byłyby następujące: PiS - 32 proc., KO - 22 proc., Polska 2050 - 10 proc., Lewica - 8 proc., Konfederacja - 7 proc., PSL - 4 proc., inna partia - 2 proc. 14 proc. to osoby jeszcze niezdecydowane.

W wariancie z jednym blokiem opozycyjnym, KO, Polska 2050, Lewica i PSL uzyskałyby łącznie 44 proc. poparcia, a PiS 31. To dałoby opozycji - jak czytamy w "GW" - 259 mandatów.

265 mandatów przy dwóch blokach

Kolejny wariant to sojusz trzech ugrupowań - KO, Polska 2050, Lewica - przy oddzielnym starcie PSL. Taki blok opozycji może w sondażu liczyć na 42 proc. poparcia, PiS 31 proc., PSL 5 proc., a Konfederacja 7 proc. Łącznie siły opozycyjne mogłyby w ten sposób uzyskać 258 mandatów.

Wariant ostatni zakłada, że KO i Lewica idą wspólnie. Drugą listę tworzą zaś Polska 2050 i PSL. Wówczas wynik wygląda następująco: PiS - 30 proc., KO z Lewicą - 29 proc., Polska 2050 z PSL-18 proc., Konfederacja - 6 proc. Miałoby to dać partiom opozycyjnym 265 mandatów.

Badanie przeprowadzono w dniach 7-9 czerwca na próbie 1000 osób.

