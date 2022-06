Nowy sondaż dla Do Rzeczy: Spada poparcie dla PiS. Traci też PO, mniejsze partie zyskują

Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl w dniach 9-10 czerwca 2022 roku na grupie 1059 dorosłych. W ankiecie wzięły udział wyłącznie te osoby, które zadeklarowały, że w najbliższych wyborach będą głosować i wskażą daną partię. Nie ma tu więc grupy niezdecydowanych.

Sondaż. Sześć ugrupowań weszłoby do Sejmu. Spadki zalicza tylko PiS i PO

Z danych wynika, że frekwencja wyborcza w czerwcu mogłaby wynieść 57 proc. Zjednoczona Prawica (czyli Prawo i Sprawiedliwość z koalicjantami ze wspólnego bloku) uzyskałaby poparcie 38,5 proc. badanych. Jest to spadek o jeden pkt. proc. w stosunku do badania z końca maja. Taki wynik daje 214 mandatów w Sejmie - o 21 mniej, niż w wyborach z 2019 roku.

Koalicja Obywatelska, czyli PO, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska, mogłyby wówczas uzyskać 27,1 proc. głosów. Jest to o 1,3 pkt. proc. mniej niż w maju. W takiej sytuacji daje to koalicji 139 mandatów, o pięć mniej niż obecnie.

Na trzecim miejscu pojawiła się natomiast Lewica, która może liczyć na 11,1 proc. głosów ankietowanych. Jest to wzrost o 0,6 pkt. proc. Dodatkowo Lewica mogłaby uzyskać 45 mandatów i jest to spadek o cztery w stosunku do wyborów z 2019 roku.

Polska 2050 Szymona Hołowni plasuje się już za podium. Chęć głosowania na tę partię wskazało 9 proc. osób. To o 0,8 pkt. proc. więcej niż w maju. Ugrupowanie to mogłoby zdobyć 36 miejsc w Sejmie.

Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska notuje wzrost poparcia o 0,1 pkt. proc. do 6,3 proc. Tym samym PSL miałoby 17 mandatów - o 13 mniej niż obecnie.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja, na którą chce zagłosować 5,8 proc. wyborców. To o 0,7 pkt. proc. więcej niż w maju. Mimo tego partia ta uzyskałaby 8 miejsc - o trzy mniej.

