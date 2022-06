Kaczyński: "Moskwa chce wywołać chaos na kontynencie", po chwili znów uderza w Tuska: Zła strona mocy

Zobacz wideo Opozycja skanduje "drożyzna!". W odpowiedzi Morawiecki uderza w Tuska

W wywiadzie dla "Gazety Polskiej" Jarosław Kaczyński mówił, że ukraińskie zboże nie jest "żadnym zagrożeniem" dla polskich rolników. Jak tłumaczył, jego odbiorcy są w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. - Zawsze, gdy w grę wchodzi żywotny interes Polski, Tusk jest przeciw. Bardzo często wówczas jego punkt widzenia jest zbieżny z rosyjską propagandą. Tak jest i tym razem - stwierdził.

Kaczyński krytykuje Tuska: Można być po albo po dobrej, albo po złej stronie mocy

Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że Rosjanie blokują eksport morski, bo wiedzą, że to wywoła głód i wzrost cen żywności, co może zintensyfikować "napływ migrantów na południe Europy". - Moskwa chce wywołać chaos na naszym kontynencie i wprowadzić Europę w potężny wielowymiarowy kryzys. W najlepiej pojętym interesie RP jest niedopuszczenie do tego. W tej sprawie nie ma szarości - można być albo po dobrej, albo po złej stronie mocy. Tusk stawia się po tej drugiej - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Przypomnijmy, rosyjskie okręty zablokowały port w Odessie, odcinając w ten sposób Ukrainę od dostępu do Morza Czarnego - z tego powodu statki ze zbożem nie mogą wypłynąć, co zaostrza światowy kryzys żywnościowy. Rosja wykorzystuje zboże jako element szantażu już od kilku tygodni.

Lider PO Donald Tusk, odwiedzając w tym tygodniu gospodarstwo w Biestrzykowie na Dolnym Śląsku, mówił, że właśnie przez wojnę i blokadę portów coraz więcej transportów ze zbożem idzie z Ukrainy przez Polskę do innych krajów. Jego zdaniem dla polskich rolników oznacza to, że część tych zbóż będzie sprzedawana w Polsce po wyraźnie niższych cenach. - To także powoduje, że opłacalność produkcji polskiego rolnika może okazać się bardzo kłopotliwa - mówił były premier.

