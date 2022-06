MSZ wciąż próbuje odzyskać wrak tupolewa. Do Rosjan wysłano notę. Kilka tygodni po rozpoczęciu wojny w Ukrainie

Kwestia zwrotu wraku Tu-154M (znajdującego się wciąż na rosyjskim lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj) od lat spędza sen z powiek polskim dyplomatom. Pierwsze próby odzyskania szczątków maszyny podejmowano w kontaktach z Rosją za rządów PO-PSL już kilka miesięcy po katastrofie smoleńskiej. Rosja odpowiadała jednak enigmatycznie, że wrak pozostanie na jej terenie do czasu zakończenia prowadzonego przez tamtejsze służby śledztwa.

Próby te przejął rząd PiS, wskazując w komentarzach na brak skuteczności swoich poprzedników i obiecując w kampanii wyborczej bardziej zdecydowanie działania. Do tej pory ruchy polskich władz nie okazały się jednak wyjątkowo skuteczne. Nie pomogły działania polskich dyplomatów, nie pomogła też m.in. rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z października 2018 r., w której wezwano Rosję do oddania Polsce szczątków samolotu.

Wrak wciąż znajduje się na terenie Federacji Rosyjskiej, a wybuch wojny w Ukrainie jeszcze bardziej zaostrzył sytuację w kontaktach z rosyjskimi władzami.

MSZ: Przekazaliśmy noty dyplomatyczne

"W ramach działań dotyczących odzyskania wraku Tu-154 M Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało do Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie dwie noty dyplomatyczne: z 9 kwietnia 2021 r. oraz z 8 kwietnia 2022 r." - przekazało portalowi Gazeta.pl biuro prasowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak dodano, "w przedmiotowych notach wskazano, że Rosja bezprawnie przetrzymuje polską własność państwową - wrak samolotu Tu-154 M, który uległ wypadkowi w dniu 10 kwietnia 2010 r. oraz zażądano jego zwrotu".

MSZ wskazuje, że "strona rosyjska nie odpowiedziała na przedmiotowe noty".

"Kwestia zwrotu wraku była podnoszona za każdym razem, kiedy dochodziło do oficjalnych kontaktów ze strona rosyjską. Niemniej, od czasu agresji Rosji na Ukrainę kontakty takie nie są utrzymywane" - podkreśla resort.

Służby prasowe rządu Federacji Rosyjskiej nie odpowiedziały na naszą prośbę o komentarz.

