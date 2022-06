Komorowski: "Robię zakupy i prawie płaczę". Wspomina swoje rady o "zmianie pracy i wzięciu kredytu"

- Robię zakupy i prawie płaczę, razem z innymi ludźmi - stwierdził Bronisław Komorowski w rozmowie z Beatą Lubecką na antenie Radia Zet. Na pytanie o to, co mówią mieszkańcy Podlasia na temat inflacji i czy mają przemyślenia podobne do tych, które wyraziła naczelniczka poczty w Pacanowie, były prezydent przyznał, że takie nastroje rosną. - Jedni są mniej zdeterminowani, inni bardziej nerwowi. Tego rodzaju słowa słyszy się prawie wszędzie - dodał były prezydent.

Chleb za 10 zł? "Drastyczny wzrost cen"

Bronisław Komorowski dodał w Radiu Zet, że przed wieloma polskimi rodzina bardzo trudny czas. - Wzrost cen jest drastyczny. To jest drastyczny wzrost kosztów utrzymania, więc będzie to niesłychanie ciężki okres - mówił. Według byłego prezydenta Polska uniknęłaby aż tak wysokiej inflacji, gdyby należała do strefy euro. Sądzi, że to zwiększyłoby bezpieczeństwo Polaków, "jeśli chodzi o oszczędności i kredyty hipoteczne".

W środę rzecznik rządu zapowiedział przedłużenie obowiązywania tarcz antyinflacyjnych. Piotr Muller zapewnił, że sytuacja inflacyjna będzie analizowana, by na tej podstawie decydować o kolejnych działaniach - czy przedłużać działanie istniejących rozwiązań, czy wprowadzać nowe.

Komorowski: Każdy ma prawo zastanawiać się, czy prezes NBP nie nabija nas w butelkę

Były prezydent Polski przypomniał o swoich słynnych słowach z kampanii prezydenckiej w 2015 r. Młody mężczyzna zapytał go wówczas, za co ma kupić mieszkanie. Odpowiedź Komorowskiego była krótka: "Zmień pracę i weź kredyt".

- Zastanawiałem się wtedy, czy temu młodemu człowiekowi [...] złożyć pustą polityczną obietnicę, że "dostanie", że "załatwię", czy może odpowiedzieć tak, jak odpowiadałem swoim własnym dzieciom: "Musicie pracować, brać kredyty, spłacać" - mówił Komorowski. Dodaje, że wszystkie jego dzieci zaciągnęły kredyty i wszystkie, poza najmłodszą córką, spłaciły już swoje zobowiązania.

Uwierzyła Glapińskiemu i ma poważny kredyt do spłacania. Każdy młody Polak ma prawo zastanawiać się, czy kolejny raz prezes banku centralnego nie nabija nas w butelkę, nie oszukuje

- komentował były prezydent Polski.

W środę Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Główna stopa referencyjna NBP wynosi 6 proc. To najwyższa wartość od 2008 r. Środowa podwyżka prawdopodobnie nie była ostatnią w tym cyklu. To już dziewiąta z rzędu decyzja o podniesieniu stóp procentowych w Polsce.

