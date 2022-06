Posłanka Lewicy przeprasza dzieci Tadeusza Cymańskiego za słowa: "nie sztuka iść w ilość, a w jakość"

Posłanka Lewicy Katarzyna Kotula w środę (8 czerwca) zabrała głos w sejmowej debacie o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Skupiła się na zapisie, zgodnie z którym dyrektorzy szkół będą mogli sami decydować o wymierzaniu uczniom kar za "niewłaściwe" zachowania. - Warto powiedzieć, że w sprawach wychowawczych współczesna pedagogika raczej nie korzysta już z takich negatywnych, niewychowawczych narzędzi, uznając je za nieskuteczne - mówiła Kotula. Wówczas z sali padło "niestety", prawdopodobnie z ust posła Solidarnej Polski Tadeusza Cymańskiego. - Panie pośle, jak pan wychowa kilkuset uczniów tak jak ja, to naprawdę będziemy mogli porozmawiać na równym poziomie - mówiła do Cymańskiego posłanka. Odniosła się również do tego, że jest ojcem pięciorga dzieci. - Chciałabym powiedzieć, że to nie sztuka iść w ilość, ale sztuka iść w jakość - stwierdziła Kotula.

Posłanka Lewicy: "Nie sztuka iść w ilość, a w jakość". Wniosek do komisji etyki poselskiej

Wypowiedź posłanki Lewicy wywołała poruszenie. Zdaniem Solidarnej Polski Kotula naruszyła art. 6 Uchwały o zasadach etyki poselskiej, który brzmi: "Poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu. Powinien szanować godność innych osób. (Zasada dbałości o dobre imię Sejmu)". Ugrupowanie złożyło wniosek do komisji etyki poselskiej - poinformował w czwartek rzecznik ugrupowania, wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Jak czytamy w uzasadnieniu wniosku: "używanie argumentów ad personam, nacechowanych pejoratywnie i obraźliwych pod wieloma aspektami, jest skandaliczne". "Jest to zachowanie niedopuszczalne w Sejmie RP. Ponadto, sugestie mające na celu obrażanie rodziny polskiego posła stanowczo naruszają zasady debaty parlamentarnej" - podkreślono.

"Przedstawicielka Klubu Parlamentarnego Lewica dopuściła się rażącego braku poszanowania nie tylko wartości rodziny i potomstwa, ale przede wszystkim wyraziła dezaprobatę i brak szacunku do człowieka. W konsekwencji jest to przykład próby stygmatyzacji oraz podziałów społeczeństwa. W historii narodu polskiego wielokrotnie doświadczyliśmy, jak niebezpieczne jest wprowadzanie powyższej retoryki do debaty publicznej. Propagowanie podziałów społecznych i wartościowanie jednostek umożliwiło objęcie władzy przez reprezentantów systemów zbrodniczych, czego tragiczne skutki dostrzegalne są do dnia dzisiejszego" - dodano.

"Brak poszanowania godności względem każdego człowieka, każdego obywatela RP oraz naruszenie wartości polskiej rodziny, powinien poskutkować nałożeniem na panią poseł Katarzynę Kotulę najbardziej dotkliwej kary, w związku z naruszeniem wymogów zawartych w zasadach etyki poselskiej" - czytamy we wniosku Solidarnej Polski.

Posłanka Lewicy przeprasza dzieci Tadeusza Cymańskiego

Posłanka w czwartek (9 czerwca) w rozmowie z PAP przeprosiła dzieci polityka. - To były niepotrzebne słowa, które padły w bardzo emocjonalnej debacie o projekcie resocjalizacji - powiedziała Katarzyna Kotula. - Przepraszam dzieci posła Cymańskiego. Dzieci nie powinny być nigdy wciągane w debatę polityczną, nie powinny stać się częścią polityki, którą uprawiamy na Wiejskiej - cytuje jej słowa TVN24.

