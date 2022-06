Kosiniak-Kamysz "diagnozuje" Morawieckiego: "Patologiczny kłamca". Rzecznik PiS domaga się przeprosin

- Gdy premier poprosił o głos, myślałem, że chce przeprosić panią Agnieszkę z Pacanowa, naczelniczkę poczty, za to, że próbowaliście ją dyscyplinarnie zwolnić za mówienie prawdy. Ale co? Premier duby smalone bredzi z tej mównicy - powiedział podczas czwartkowych obrad w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz do Morawieckiego: Pan jest patologicznym kłamcą

Wcześniej przemawiał Mateusz Morawiecki. Premier mówił m.in. o inflacji i chwalił się działaniami rządu, które mają z nią walczyć. Szefa rządu przekrzykiwali politycy opozycji.

- Jako polityk mogę pana oceniać, ale jako lekarz muszę pana zdiagnozować. Pan jest patologicznym kłamcą. Proszę o odroczenie obrad, dopóki premier Morawiecki nie podda się terapii - mówił niedługo po wystąpieniu Morawieckiego Kosiniak-Kamysz. - Nie ma dzisiaj głosowania nad KPO, to głosowanie było rok temu i Solidarna Polska była przeciwko. Dzisiaj jest głosowanie nad praworządnością, pieniędzmi dla Polski, za Polską. Kto będzie głosował za odrzuceniem poprawek Senatu, jest przeciwko Polsce - podkreślał.

"Drożyzna" i "Targowica". Wystąpienie premiera w Sejmie przerwane

Na wystąpienie prezesa PSL zareagowała Elżbieta Witek. - Po panu spodziewałam się czegoś innego. To są uwagi, które są absolutnie niedopuszczalne. Sugerowanie czegoś takiego jest niedopuszczalne - powiedziała. - Wam wolno, prawda? Wam wolno ubliżać, upokarzać - mówiła.

Oburzenie w PiS. Radosław Fogiel: Prezes powinien przeprosić!

Przeprosin od Kosiniaka-Kamysza domaga się Radosław Fogiel, rzecznik prasowy PiS. "Przed chwilą z mównicy sejmowej szef PSL, w daremnej próbie bycia złośliwym wobec premiera, naśmiewał się z terapii. To skandaliczne stygmatyzowanie osób, często w dramatycznej sytuacji życiowej, które korzystają z tego typu pomocy. Prezes Kosiniak-Kamysz powinien przeprosić!" - napisał.

Bezpośrednio po polityku PSL głos zabrał Andrzej Rozenek z koła PPS. - Dziękuję prezesowi za trafną diagnozę. W pełni ją podzielam, choć nie jestem lekarzem. Prosiłbym jeszcze o wypisanie recepty, która pomoże Polsce. Ona nazywa się "skończyć z PiS-em" - mówił.

Sejm odrzucił większość poprawek Senatu

Jednym z najważniejszych punktów czwartkowych obrad było głosowanie nad senackimi poprawkami do ustawy o Sądzie Najwyższym. Senat do projektu chciał wprowadzić kilkadziesiąt poprawek - jedna z nich przywracałaby do pracy sędziów, którzy zostali zawieszeni w wyniku postępowań dyscyplinarnych. Sejm odrzucił jednak proponowane zmiany merytoryczne i zostawił jedynie kilka poprawek redakcyjnych i porządkujących. W ocenie rządu ostateczny projekt jest zbliżony do tego, który przygotował prezydent i wypełnia warunki porozumienia z Komisją Europejską.

PE krytykuje Komisję Europejską za akceptację KPO dla Polski