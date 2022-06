Przypomnijmy, sprawa sięga kwietnia 2016 roku. Podczas głosowania nad wyborem Zbigniewa Jędrzejewskiego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, posłanka zagłosowała za kolegę z ugrupowania Kornela Morawieckiego, czyli zagłosowała "na dwie ręce".

REKLAMA

Małgorzata Z. mówiła, wówczas, że sprawa głosowania za Morawieckiego została z nim ustalona. Później posłanka tłumaczyła się niewiedzą. We wrześniu 2017 roku prokuratura zwróciła się do marszałka Sejmu z wnioskiem o pociągnięcie posłanki do odpowiedzialności karnej. Wniosek utknął jednak w sejmowej komisji regulaminowej. W kwietniu 2018 Z. sama zrzekła się immunitetu.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

W grudniu 2018 roku przedstawiono jej zarzut przekroczenia uprawnień służbowych poprzez skorzystanie z karty do głosowania innego posła i oddanie za niego głosu wstrzymującego. Nie przyznała się do zarzucanego czynu i skorzystała z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. W listopadzie 2019 roku prokurator skierował akt oskarżenia wobec byłej posłanki. Proces rozpoczął się w październiku 2021 roku.

Posłanka głosowała "na dwie ręce". Finał sprawy

Jak poinformowało Radio ZET, zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście uznał byłą posłankę winną zarzucanych czynów. Małgorzata Z. została skazana na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Musi również zapłacić 12 tysięcy złotych grzywny oraz obowiązuje ją zakaz zajmowania funkcji publicznych przez okres pięciu lat. Wyrok nie jest prawomocny.

Zobacz wideo Tarcia w Zjednoczonej Prawicy? „Każda formacja zabiega o swój interes"

Kim jest Małgorzata Z.?

Małgorzata Z. startowała w wyborach parlamentarnych w 2015 roku z listy Kukiz'15. Uzyskała wówczas mandat posła na Sejm RP. W 2016 po głosowaniu "na dwie ręce" została wykluczona z klubu. W maju tego samego roku współtworzyła koło poselskie, a następnie partię Wolni i Solidarni. W listopadzie po śmierci Kornela Morawieckiego została posłanką niezrzeszoną.

W 2019 roku bezskutecznie ubiegała się o reelekcję. Pod koniec tego samego roku została zatrudniona jako ekspert w Kancelarii Premiera. W październiku 2021 roku została komendantką główną Ochotniczych Hufców Pracy.