Wystąpienie premiera w Sejmie przerwane. "Drożyzna" i "Targowica"

- Wszyscy o tym wiedzą, że inflacja jest problemem. Tylko jakoś Platforma Obywatelska o tym nie wie. Tu się uprawia Goebbelsowską propagandę, że kłamstwo powtórzone wiele razy jest prawdą - mówił w Sejmie Mateusz Morawiecki. Wystąpienie przerwały krzyki Zjednoczonej Prawicy pod adresem opozycji: "Targowica! Targowica!" - skandowali.

Szef rządu wymieniał działania rządu wymierzone przeciw "putinflacji", jak określają inflację przedstawiciele polskich władz. - Dopłaty do nawozów, obniżka VAT i akcyzy na paliwa, obniżka ZUS-u - to wszystko zrobione, obniżone! - mówił coraz głośniej Morawiecki, próbując przekrzyczeć posłów opozycji, którzy pytali: "Z czego? Skandal! Włącz TVP!"

Posłów próbowała uciszać marszałkini Sejmu. - Panie pośle, upominam po raz pierwszy - mówiła Elżbieta Witek.

"Drożyzna! Drożyzna!"

Mateusz Morawiecki w czwartkowym wystąpieniu w Sejmie poruszył temat KPO i funduszy dla Polski. - My jesteśmy dumnym krajem i dlatego negocjowaliśmy, jak równy z różnym i wynegocjowaliśmy jako taki kompromis. Kompromis jest wtedy, kiedy dwie strony ustępują i tak się właśnie stało w naszej sytuacji - ocenił szef rządu. Dodał, że trwało to miesiącami i "była to mitręga" -Tyle dokumentów, sam się zastanawiam, po co aż tyle dokumentów - przyznał Morawiecki.

Wtedy posłowie opozycji zaczęli skandować "Drożyzna! Drożyzna!" - Zara do tego przejdę - skwitował okrzyki premier. Nad posłami próbowała zapanować Elżbieta Witek. Marszałkini kilka razy użyła dzwonka, zwracała się do Mateusza Morawieckiego, po chwili do posłów. Szef rządu kontynuował jednak wystąpienie.

Wytknął Donaldowi Tuskowi wyjazd do Brukseli, podczas gdy on sam "zostawił za sobą złote trony i sto albo więcej milionów złotych i poświęcił się służbie publicznej". - Jak słyszę takie wypowiedzi, jak pana wiceprzewodniczącego PO, parę dni temu, jak była przewodnicząca KE, który powiedział, że ma nadzieję na to, że będą kolejne warunki i że on jest dobrej myśli, że będą kolejne warunki narzucane przez KE. Niesamowite. Czy wy to rozumiecie? Jak słyszę takie rzeczy, to się zastanawiam, czy to jeszcze polska opozycja, czy opozycja wobec Polski? – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w Sejmie.

Morawiecki: Jesteśmy w awangardzie

Premier przyznał, że wie, jak bardzo Polaków boli drogie paliwo, mimo tego, że - zdaniem szefa rządu - jest ono jednym z niższych w całej Europie. Mateusz Morawiecki mówił, również o pracach rządzących nad cenami węgla.

- Wprowadzimy program zakupu węgla i zwiększenia wydobycia węgla w polskich kopalniach. Owszem, Polska jest w awangardzie organizacji procesu sankcji na Rosję po to, żeby skutecznie walczyć o suwerenność Ukrainy, to jest potrzebne. Zdajemy sobie z tego sprawę, to dotyczy bardzo mocno polskich rodzin i dlatego, żeby temu zapobiegać, w momencie jak rozpoczną się zakupy na sezon grzewczy, jesienno-zimowy, chcemy, żeby cena była, jak była przed gwałtowną zwyżką węgla związaną z nałożonym embargo na Rosję - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Sejmie.

