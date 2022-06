Koniec z zakazem przebywania przy granicy polsko-białoruskiej. Rząd podaje datę

Zakaz obowiązuje od 1 grudnia 2021 r. w 183 miejscowościach województw podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią. Wcześniej, przez trzy miesiące tereny te były objęte stanem wyjątkowym.

REKLAMA

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Informację o zniesieniu zakazu podał na Twitterze szef MSWiA.

Zakaz przebywania na granicy polsko-białoruskiej

Nowelizacja prawa umożliwiła wprowadzenie na czas określony zakazu przebywania na obszarach przy linii granicy, szczególnie narażonych na presję migracyjną lub incydenty graniczne. Przepisy nie dotyczyły mieszkańców i osób prowadzących tam działalność gospodarczą.

Zakaz początkowo miał obowiązywać do 1 marca, czyli trzy miesiące, a następnie został przedłużony do 30 czerwca. Wtedy przewidziane jest zakończenie budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej. Ma ona stanąć na 186 kilometrach granicy Polski z Białorusią. Do tej pory wykonano ponad 130 kilometrów zapory fizycznej.

W czasie obowiązywania zakazu dziennikarzom były udzielane akredytacje, pozwalające na wstęp na teren przygraniczny i umożliwiające relacjonowanie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Stan wyjątkowy zwiększył skuteczność działania służb. Te warunki muszą być utrzymane. Akredytacji będzie udzielał komendant właściwej placówki Straży Granicznej. Wjazd będzie możliwy pod opieką funkcjonariuszy SG, bo bezpieczeństwo mediów jest priorytetem - mówił na początku obowiązywania zakazu podsekretarz stanu w MSWiA Błażej Poboży.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>