Andrzej Duda w podróży po Europie. Kolejna zmiana planów. Nie będzie spotkania z premierem Portugalii

Pierwotnie Antonio Costa miał spotkać się o 10:00 z polskim prezydentem. Współpracownicy Andrzeja Dudy poinformowali jednak o wysokiej gorączce i podejrzeniu infekcji u szefa portugalskiego rządu. Do Portugalii i Włoch z Andrzejem Dudą miała się udać Zuzanna Czaputova. Jak informowaliśmy w środę, z powodu zakażenia COVID-19 prezydentka Słowacji musiał odwołać swój udział w wizycie.

Prezydencki minister Paweł Szrot podkreślił, że polski prezydent będzie namawiał przywódców europejskich do działań na rzecz Kijowa. Szef gabinetu prezydenta powiedział, że kraje z południa Europy mają "szczególną optykę" na kwestię integracji Ukrainy z Unią Europejską i "szczególnie wytrwale je trzeba przekonywać".

Andrzej Duda podróżuje po Europie ws. Ukrainy. W planach na czartek wizyta w Rzymie

Wczoraj późnym wieczorem w Bradze Andrzej Duda rozmawiał przez blisko dwie godziny z prezydentem Portugalii Marcelo Rebelo de Sousą. Głównym tematem spotkania było wsparcie dla Ukrainy i przyznanie jej statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch powiedział, że kraje Europy Południowej nie są wrogo nastawione do tego, by Ukraina stała się oficjalnie kandydatem do Unii Europejskiej. Jak zaznaczył, spodziewa się portugalskiego poparcia dla tej inicjatywy.

Według ministra Jakuba Kumocha, wizyta Andrzeja Dudy w Portugalii i przewidziane na dzisiejszy wieczór rozmowy z prezydentem Włoch w Rzymie służą temu, by wsłuchać się w głos krajów Południa Europy. Jak wyjaśniał, mogą być one zaniepokojone wizją światowego kryzysu żywnościowego i reperkusji migracyjnych wojny w Ukrainie.

Po południu prezydencka delegacja uda się do Rzymu. O 20:00 na Kwirynale Andrzej Duda spotka się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. Natomiast jutro w stolicy Rumunii polski prezydent będzie współgospodarzem szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki, zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO.

Duda rozmawiał z prezydentem Bidenem o wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski

Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych odbyli w środę telefoniczną rozmowę. Szef gabinetu prezydenta przekazał, że głowy państw omówiły między innymi tematykę piątkowego szczytu Bukaresztańskiej Dziewiątki w Rumunii oraz madryckiego szczytu NATO, zaplanowanego na koniec czerwca.

- Panowie prezydenci rozmawiali też o wojnie w Ukrainie oraz o wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski, o współpracy gospodarczej - poinformował szef gabinetu polskiego prezydenta. Jak dodał, Andrzej Duda i Joe Biden omówili również terminy kolejnych rozmów. Według ministra planowane są kolejne kontakty telefoniczne, a prezydenci Duda i Biden spotkają się w Madrycie.

