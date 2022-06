PiS w Sochaczewie przywitała pikieta przeciwników. "Drożyzna", "Precz!"

Politycy PiS-u przyjechali do Sochaczewa na Mazowszu, do Hotelu Chopin na spotkanie z mieszkańcami. Zanim do niego doszło, przedstawicieli władzy przywitała manifestacja przeciwników partii i jej działań. Protestujący byli szczelnie odgrodzeni od wejścia do hotelu licznym kordonem policji.

"Precz z Sochaczewa złodzieje!" - słyszymy na jednym z filmów zamieszczonym na Twitterze.

Kolejne okrzyki kierowane pod adresem prezesa PiS-u i całej partii to: "Będziesz siedział!", "Tchórze, wyjdźcie do ludzi". Dużo protestujących trzymało banery, na których najpopularniejszym hasłem była "drożyzna". Obok znak zakazu dla PiS-u i przekreślone zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego.

PiS w Sochaczewie i protest przeciw budowie CPK

Protestujący mieszkańcy sprzeciwiają się także budowanie Centralnego Portu Komunikacyjnego i związanym z inwestycją wywłaszczeniom. Mieszkańcy Sochaczewa i wielu okolicznych miejscowości nie zgadzają się na sprzedaż swoich działek państwu, często za kwotę, która ich zdaniem jest nieadekwatna. Część protestujących miała plakaty z hasłami "Nie dla CPK, nie wyrzucicie nas na bruk".

Niemal na każdym zdjęciu z protestu i nagraniach widać policję. Funkcjonariuszy było na tyle dużo, że utworzyli szczelną barierę dla protestujących i uniemożliwili w jakikolwiek przejście na drugą stronę drogi.

Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło cykl spotkań z wyborcami w całej Polsce. Sochaczew uważany jest za "bastion PiS". Dlatego od niespełna 38-tysięcznego Sochaczewa Jarosław Kaczyński rozpoczął swoją trasę po Polsce. W swoim wystąpieniu wicepremier poruszył temat m.in. reparacji wojennych.

