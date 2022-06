PiS wciąż na prowadzeniu, ale ze spadkiem. Konfederacja poza Sejmem [SONDAŻ]

Ostatnie wybory parlamentarne w Polsce odbyły się 13 października 2019 r., kolejne odbędą się - zgodnie z konstytucją - w listopadzie 2023 r. W sondażu United Survyes dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", który został przeprowadzony 6 i 7 czerwca, 54,5 proc. ankietowanych deklaruje chęć wzięcia w nich udziału.

Wybory do Sejmu [SONDAŻ]. Konfederacja znów poza parlamentem

Z najnowszego sondażu preferencji partyjnych wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby Zjednoczona Prawica - sojusz Prawa i Sprawiedliwości z Solidarną Polską - zdobywając 37 proc. (0,7 pkt proc. mniej w stosunku do początku maja). Tuż za nią znalazłaby się Koalicja Obywatelska z wynikiem 25,5 proc. (w maju było to 24,9 proc.).

Na trzecim miejscu uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni. Poparcie partii wzrosło z 9 do 10 proc. Osłabła nieco Lewica, na którą teraz głos oddałoby 8,3 proc. ankietowanych, podczas gdy na początku maja było to nieco ponad 10 proc. Do Sejmu dostałby się także PSL-Koalicja Polska. W obu badaniach progu wyborczego nie przekraczała Konfederacja.

Wybory do Sejmu. Wspólna lista opozycji

Donald Tusk, lider PO namawia opozycję do startu w ramach jednej listy. Wciąż jednak nie jest jasne, czy dojdzie do sojuszu. United Surveys zbadało, jak kształtowałoby się sytuacja, gdyby plan Donalda Tuska się powiódł. Z ankiety wynika, że nie doszłoby do radykalnych zmian.

Gdyby wyborcy mogli zagłosować na wspólną listę Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, nadal na największe poparcie mógłby liczyć PiS - na rządzących zagłosowałoby 36,8 proc. ankietowanych, Koalicja Obywatelska zyskałaby 25,1 proc. głosów. Wysokie poparcie odnotowałby sojusz partii Szymona Hołowni i PSL. Na ich wspólną listę chce zagłosować 16,6 proc. badanych.

Szymon Hołownia odpowiada na apel Tuska. "Donald, poczekaj"

Wybory do Sejmu. Rekordowy wynik koalicji anty-PiS. Tusk: PiS jest silny podziałami w opozycji

Jak pisaliśmy wcześniej, w sondażu Ipsos dla portalu OKO.press przeprowadzonym w połowie maja, koalicja anty-PiS mogła liczyć na 50 proc. głosów. Do badania odniósł się Donald Tusk.

- Od wielu miesięcy powtarzam te przecież dość oczywiste apele, słowa, prośby o zjednoczenie opozycji - oczywiste przecież nie tylko dla mnie. Dzisiaj mamy kolejny dowód - to wyniki badań renomowanej pracowni badań społecznych Ipsos. I one pokazują, że zjednoczona opozycja ma 50 procent, a PiS tylko 30. PiS nie jest silniejsze od opozycji, PiS jest silny podziałami na opozycji - podkreślił Donald Tusk w krótkim nagraniu opublikowanym w poniedziałek 16 maja na Twitterze.

Wypowiedź polityka skomentował w mediach społecznościowych rzecznik rządu Piotr Müller.

"Ten apel chyba wyjątkowo wymaga poparcia. Tylko nie zapomnijcie też o Konfederacji. Jak cała to cała. A potem program wyborczy. A nie... Zapomniałem, że przecież on i tak nie ma dla Donalda Tuska żadnego znaczenia" - napisał.

