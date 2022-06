Michał Cieślak - kim jest minister, który donosił na naczelniczkę poczty? "Sługus, powinien się wstydzić"

Minister-członek Rady Ministrów Michał Cieślak, który należy do Partii Republikańskiej, złożył skargę na naczelniczkę poczty w Pacanowie. Polityk twierdził, że była ona agresywna i wulgarna. W środę 8 czerwca poinformował jednak, że wycofał swoje oskarżenia.



Zdaniem Koalicji Obywatelskiej polityk powinien odejść z rządu. Do sprawy doniósł się także wicepremier Jarosław Kaczyński, który oczekuje, że Michał Cieślak poda się do dymisji. - Zachował się tak, jak polityk w randze ministra nie może się zachowywać - podkreślił szef Prawa i Sprawiedliwości.

Z kolei były partyjny kolega ministra z Porozumienia, Michał Wypij, powiedział, że Michał Cieślak okazał się "sługusem kupionym za stołek". - Jedyne rozwiązanie honorowe to oczywiście wysłanie kwiatów i przeproszenie tej pani, a drugie to oczywiście dymisja, bo nawet już obóz władzy nie udaje, że ten system donosicielstwa przywodzi na myśl komunę - powiedział Wypij cytowany przez tvn24.pl. - Nic nas już z nim nie łączy, powinien się wstydzić za swoje czyny - dodał.

Michał Cieślak. Kim jest wiceprezes Partii Republikańskiej?

Michał Cieślak urodził się w 1974 roku w Dąbrowie Tarnowskiej w województwie małopolskim. W 2000 roku ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera agroekonomii. Polityk prowadzi gospodarstwo sadownicze i szkółkarskie. Po ukończeniu studiów przez dwa lata pracował w BezPol - firmie zajmującej się projektowaniem, produkcją i dystrybucją osprzętu energetycznego oraz wyrobów elektroenergetycznych.



W ramach Małopolskiego Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych (w latach 2003-2004) szkolił doradców, którzy mieli wdrażać finansowe programy pomocowe Unii Europejskiej. Z kolei od 2004 do 2008 roku prowadził przedsiębiorstwo, które doradzało w zakresie funduszy europejskich. W 2008 roku Cieślak został zatrudniony w Krajowej Radzie Izb Rolniczych w Warszawie.

Naczelniczka z Pacanowa zostaje w pracy. Jest komunikat Poczty Polskiej

Działalność polityczna Michała Cieślaka

Michał Cieślak od 2011 do 2015 roku pełnił funkcję przewodniczącego rady powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku-Zdroju. W 2014 roku został przewodniczącym partii Polska Razem (w 2017 roku została ona przekształcona w Porozumienie) w jej strukturach w województwie świętokrzyskim. W tym samym roku kandydował do Parlamentu Europejskiego i sejmiku świętokrzyskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, jednak nie uzyskał żadnego mandatu.

Już w kolejnym roku wystartował w wyborach do parlamentu, jako numer cztery na liście PiS w okręgu kieleckim. Otrzymał 6331 głosów i został posłem VIII kadencji. W Sejmie był członkiem trzech komisji: Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji oraz Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Sprawował również funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. W 2019 roku wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jednak nie uzyskał mandatu.

Możliwa dymisja Cieślaka za spięcie w Pacanowie. W PiS solidne wkurzenie

Michał Cieślak jest ministrem odpowiedzialnym za sprawy samorządu terytorialnego

W ostatnich wyborach do Sejmu Cieślak ponownie został wybrany na posła. W czasie IX kadencji pracował w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Został również wiceprzewodniczącym Polsko-Bałkańskiej oraz Polsko-Hiszpańskiej Grupy Parlamentarnej. Pod koniec września 2020 roku został ministrem odpowiedzialnym za sprawy samorządu terytorialnego. Z kolei w lutym 2021 roku zarząd Porozumienia zawiesił go w prawach członka ugrupowania, a następnie wykluczono go z partii. Od czerwca 2021 jest wiceprezesem Partii Republikańskiej.

