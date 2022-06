Naczelniczka z Pacanowa zostaje w pracy. Poczta Polska negatywnie rozpatrzyła skargę ministra PiS

"Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w związku ze skargą klienta na zachowanie naczelniczki Urzędu Pocztowego w Pacanowie, Poczta Polska informuje, że nie stwierdzono zaistnienia przesłanek, mogących stanowić podstawę do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec naszej pracowniczki" - czytamy w oświadczeniu spółki.

REKLAMA

Zobacz wideo Kunz: Chęć podróżowania jest tak duża, że naprawdę duże lotniska korkują się

Sprawa naczelniczki z Pacanowa. Poczta wydała oświadczenie

Poczta podkreśliła, że naczelniczka z Pacanowa będzie kontynuowała pracę na dotychczasowym stanowisku i takich samych warunkach.

"Ponadto, w dniu 08 czerwca 2022 r. wpłynęło do Poczty Polskiej drogą elektroniczną pismo, w którym Klient prosi o wycofanie swojej skargi na zachowanie naczelniczki Urzędu Pocztowego w Pacanowie. Należy podkreślić, że dokument ten nie miał wpływu na trwające postępowanie, przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedź na skargę przekazano Klientowi" - czytamy w komunikacie. Dalej Poczta stwierdza, że "w związku z powyższym uważa sprawę za zamkniętą".

Możliwa dymisja Cieślaka za spięcie w Pacanowie. W PiS solidne wkurzenie

Sprawę naczelniczki nagłośniła we wtorek kielecka "Gazeta Wyborcza". W ubiegłym tygodniu w placówce pocztowej w Pacanowie pojawił się minister PiS Michał Cieślak, członek Partii Republikańskiej Adama Bielana. Między politykiem a naczelniczką Agnieszką Głazek doszło do dyskusji na temat drożyzny.

- Przyszedł pan poseł do nas do urzędu, ja zaczynam pracę od 13, ale przychodzę wcześniej, żeby się przygotować do obsługi klientów. Przyszłam do pracy sfrustrowana, zła jak osa, ponieważ wróciłam ze sklepu, gdzie robiłam zakupy, wróciłam z CPN-u, gdzie tankowałam samochód, przeraziłam się tą drożyzną i człowiek był już trochę podminowany - relacjonowała w rozmowie z TVN24.

Rozmawiała z Cieślakiem o drożyźnie. Dyrektor chciał ją zwolnić dyscyplinarnie

Jak opowiadała, podczas pobytu w urzędzie Cieślak został poproszony, aby ustosunkował się do wysokich cen. - Pan poseł mi powiedział, że nie jest w stanie nic poradzić, że teraz względy wojny, a wcześniej pandemia, że mieli do wyboru albo podwyższać ceny, albo ratować przedsiębiorców. Mówię: jak to nie możecie nic zrobić? Przecież to za waszych rządów są te podwyżki - mówiła stacji.

Podczas rozmowy z politykiem poruszyła kwestie związane z wysokim stopami procentowymi.

Niedługo po wymianie pracownica Poczty została wezwana przez dyrektorka placówki. Szef powiedział, że zostaje zwolniona w trybie dyscyplinarnym. - Nogi się pode mną ugięły. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Mówię do pana dyrektora: - Ale za co? Przecież nic nie zrobiłam - przyznała.

Minister Michał Cieślak przekazał w środę w Sejmie, że skontaktował się z prezesem Poczty Polskiej Tomaszem Zdzikotem i wycofał swoją skargę na naczelniczkę urzędu pocztowego w Pacanowie. Polityk twierdził, że kobieta odnosiła się do niego w wulgarny sposób, choć dopytywany przez dziennikarzy nie był w stanie podać przykładów wulgarnego języka. Agnieszka Głazek temu zaprzecza.

Donos ministra na naczelniczkę poczty. "Skandaliczna historia" [KOMENTARZE]