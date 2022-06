Debata liderów opozycji przesunięta na później. Hołownia: Kłopoty z terminami, wątpliwości ws. formuły

W najbliższą sobotę miała odbyć się "konferencja o przyszłości Polski" z udziałem liderów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Nowej Lewicy i Polski 2050. Pierwotnie miała zostać zorganizowana w marcu, przesunięto ją jednak na czerwiec ze względu na wojnę w Ukrainie.

- Wczoraj odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym zostało ustalone, że debata nie odbędzie się w tym terminie, żałuję - przekazał w środę w Radiu ZET lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Jak dodał, "wszyscy liderzy [...] wyrazili gotowość i chęć uczestnictwa w takim wydarzeniu, później zaczęły się kłopoty z terminami". - Wczoraj też pojawiły się poważne wątpliwości ze strony naszych partnerów dotyczące formuły - przekazał.

Szymon Hołownia o debacie liderów opozycji: Była wola, żeby rozmawiać

- Bardzo byliśmy zdecydowani na to, że powinna to być dyskusja merytoryczna różnych propozycji, które dzisiaj możemy położyć przed ludźmi. Były opory niezwiązane z tym, że ktoś nie chce rozmawiać, tylko z tym, czy to nie jest za wcześnie, czy może takie rzeczy trzeba robić jednak bliżej wyborów - mówił Szymon Hołownia.

Polityk nie wykluczył, że być może debata odbędzie się na początku jesieni.

- Zażartowałbym może i z uśmiechem powiedziałbym, że gdybyśmy zrobili debatę o jednej liście wyborczej, to może by nie było żadnych kłopotów. Chcemy jednak rozmawiać o problemach Polaków, a nie problemach polityków - powiedział.

- Cieszę się, że była wola i decyzja, by rozmawiać, były wątpliwości co do formuły - powtórzył.

