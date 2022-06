Trzaskowski przeprosił za "dupiarza", Tusk komentuje: To nie powinno paść. Coś niedopuszczalnego

Donald Tusk został zapytany przez dziennikarzy o wypowiedź Rafała Trzaskowskiego w podcaście prowadzonym przez Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Prezydent Warszawy stwierdził w nim, że w młodości był "dupiarzem". Słowa te padły po tym, jak jeden z dziennikarzy zapytał polityka o to, czy jako młody chłopak był "bawidamkiem". Wówczas Trzaskowski odpowiedział: - Ale to chodziło o to, że dupiarz. Ale nie bawidamek. Kto mówi bawidamek, na Boga?

- Czyli ty byłeś dupiarzem? - dopytywano go. - Oczywiście, że tak, a nie żadnym bawidamkiem - skwitował, dodając, że "jak człowiek był młody, to zachowywał się zupełnie inaczej niż teraz".

Donald Tusk reaguje na słowa Rafała Trzaskowskiego. "Nie było to szczęśliwe, było słabe"

- To sformułowanie nie powinno paść z niczyich ust. Tego rodzaju słowa, czy takie związki frazeologiczne, to coś niedopuszczalnego - powiedział Donald Tusk na konferencji prasowej we Wrocławiu. Lider Platformy Obywatelskiej dodał jednak, że prezydent stolicy szybko przeprosił za swoje słowa.

- Jedynym komentarzem, najwłaściwszym, są przeprosiny Rafała Trzaskowskiego. Publicznie przeprosił za te słowa i wydaje mi się, że to jedyna sensowna reakcja. Dobrze, że przeprosił. Każdemu zdarza się powiedzieć coś nie do końca przemyślanego. Nie każdego stać, żeby szybko przeprosić za niewłaściwe sformułowania - mówił były premier.

Donald Tusk przyznał, że była to "ewidentna niezręczność" oraz, że wydaje mu się, że "przeprosiny to wystarczająca reakcja" na to zdarzenie. - Nie było to szczęśliwe, było słabe. Przeprosiny, mam nadzieję, usatysfakcjonują tych, którzy poczuli się tym dotknięci - dodał polityk.

Wcześniej Rafał Trzaskowski opublikował przeprosiny na swoich profilach w mediach społecznościowych. "Opisując historie sprzed 30 lat, słownictwem przeniosłem się do czasów liceum. Dla takich słów nie ma i nie powinno być miejsca w przestrzeni publicznej. Wszystkich, którzy poczuli się urażeni, przepraszam" - napisał na Twitterze prezydent Warszawy.

