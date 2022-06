Sasin i Obajtek z jedną narracją po ataku nożownika: "hejt na Orlen". Nowe informacje w sprawie

Jak pisaliśmy, do ataku na pracownika PKN Orlen doszło we wtorek 7 czerwca po godzinie 5 rano przed bramą wjazdową do siedziby firmy znajdującej się w Płocku na Mazowszu. Dziennikarze RMF FM przekazali, że sprawca podjechał samochodem dostawczym pod budynek i wysiadł z auta. Jeden z ochroniarzy zauważył, że ma on na sobie kamizelkę taktyczną (wykorzystywaną do przenoszenia np. broni czy amunicji). Po chwili mężczyzna zaatakował ochroniarza nożem, kilkukrotnie raniąc go w plecy. Poszkodowany w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Nożownik został zatrzymany zaraz po ataku. Początkowo podawał się za żołnierza Służb Specjalnych - później ustalono, że 42-latek był leczony psychiatrycznie. Prokuratura zabezpieczyła monitoring. Obecnie trwają przeszukania i czynności procesowe, których celem jest wyjaśnienie okoliczności i przyczyn zdarzenia - na razie ich nie podano.

Płock. Atak przed PKN Orlen. Daniel Obajtek podał nowe informacje o rannym

Po południu informację o stanie ochroniarza podał prezes PKN Orlen. "Zaatakowany dzisiaj pracownik ORLEN Ochrona jest w stabilnym stanie i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Otoczyliśmy go niezbędną opieką. Jego bohaterska postawa pozwoliła uniknąć najgorszego. Kampania nienawiści może doprowadzić do tragedii" - napisał na Twitterze Daniel Obajtek.

Wcześniej w podobnym tonie wypowiedział się Jacek Sasin. W rozmowie w TVP Info wicepremier stwierdził, że zdarzenie to spowodowane jest "hejtem". - Nieustanny hejt na Orlen, na fuzję Orlen-Lotos-PGNiG, na prezesa Obajtka - ten hejt, który jest wykonywany przez polityków opozycji, pchnął - być może - tego człowieka do takich czynów, do takiego tragicznego czynu - sugerował polityk. Następnie zwrócił się do opozycji z apelem, by "przestano sączyć jad" i przekazywać rzekomo nieprawdziwe informacje dotyczące wspomnianej wcześniej fuzji.

Ani Jacek Sasin, ani Daniel Obajtek nie sprecyzowali, na jakiej podstawie łączą zdarzenie z "hejtem" i czy mają jakieś informacje od śledczych, których nie podano do wiadomości publicznej.