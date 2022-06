Michał Dworczyk o PiS: Popełniliśmy w ciągu 6,5 roku szereg błędów. Potrafimy się przyznać

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk w poniedziałek (6 czerwca) w Radiu ZET na pytanie, czy sobotnia konwencja PiS była udana, odpowiedział: - W moim odczuciu absolutnie tak. Był to pewien ważny kamień milowy, moment w życiu partii, dlatego że premier Kaczyński podsumował ostatnie kilka lat, tę kadencję rządów Zjednoczonej Prawicy, która trwa, i ogłosił mobilizację oraz plan wyruszenia w Polskę przez kluczowych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Zjednoczona Prawica pójdzie zjednoczona do kolejnych wyborów?

Michał Dworczyk: Mamy problem z inflacją, drożyzną. To problem całego świata

Dworczyk podkreślał w radiowej rozmowie, że politykom najbardziej zależy obecnie na "diagnozowaniu sytuacji w terenie". - A co tutaj diagnozować? Inflacja, drożyzna, cena paliwa 8 zł na stacjach benzynowych - wymieniała prowadząca program Beata Lubecka. - Ma pani rację, mamy problem z inflacją, z drożyzną, natomiast proszę zwrócić uwagę, jak wygląda dzisiaj sytuacja gospodarcza nie tylko Polski, Europy, ale całego świata. Inflacja jest rozpędzona i jest problemem dla całego świata - mówił Dworczyk. Lubecka zarzuciła jednak swojemu gościowi, że oglądając konwencję "można było odnieść wrażenie, że to była propaganda sukcesu".

Więcej aktualnych wiadomości ze świata polskiej polityki znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS: Lepiszczem narodu jest empatia

Szef KPRM o rządach PiS: Ważne, by wyciągać wnioski z błędów. To nas różni od polityków PO

Szef KPRM przyznał jednak, że nie wszystkie działania rządu się powiodły. - Tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Ważne jest, żeby wyciągnąć z nich wnioski i implementować te wnioski w życie. Natomiast oczywiście, popełniliśmy w ciągu ostatniego sześć i pół roku szereg błędów. Tak jak powiedziałem, część na szczęście udało się naprawić, z części wyciągnęliśmy wnioski - mówił Michał Dworczyk.

Zdaniem Dworczyka przyznanie się do popełnienia błędów różni polityków PiS od polityków PO. - Oni twierdzą, że nie popełniali nigdy żadnych błędów, że było wszystko super, świetnie. My potrafimy się do tego przyznać, jeżeli coś się nie do końca udało albo został całkowicie spartolone. Bo i takie sytuacje się zdarzają - mówił. Kiedy jednak prowadząca dopytała, które z nich nie udały się "całkowicie" i czy chodzi o program mieszkanie plus, szef KPRM poprawił się, mówiąc, że "może całkowicie, to nie, ale nie udały się różne nasze projekty".

- Przypomnę pani, że w ostatnim roku, 2021, mieliśmy największą od kilkudziesięciu lat liczbę mieszkań oddawanych do użytku. To było wynikiem również przepisów, które były wprowadzane w ramach mieszkania plus, natomiast nie udało się zrealizować tego projektu i trzeba to uczciwie powiedzieć.

Tusk o przemówieniu Kaczyńskiego: Nie powiedzieli mu, po ile jest benzyna