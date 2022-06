Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński na sobotniej konwencji w Markach ogłosił "mobilizację" w Prawie i Sprawiedliwości i zapowiedział serię objazdów po kraju polityków partii rządzącej.

Kaczyński wskazywał podczas przemówienia m.in. na konieczność opanowania inflacji. Jako przykład działań rządu wymienił obniżony VAT na paliwo i gaz oraz dialog z bankami w kwestii zwiększenia oprocentowania depozytów.

Polityk zapowiedział jednocześnie zagwarantowanie niższej ceny węgla opałowego dla potrzebujących. - Podjęliśmy decyzję, że zapewnimy ludziom, którzy opalają węglem swoje domy (...) cenę na poziomie tej, która była jeszcze do niedawna - zadeklarował.

- To nieskończona operacja, ale z całą pewnością to zrobimy. No już na pewno dla tych, którzy mają trudno i których byśmy skazywali na to, że po prostu nie będą mogli mieć w zimie ogrzanych mieszkań - dodał Jarosław Kaczyński.

Niższe ceny węgla. Rzecznik rządu: Szczegóły niebawem

Rzecznik rządu Piotr Müller, cytowany przez portal Wnp.pl na podstawie doniesień PAP, zapowiedział, że rząd taki program będzie "szykować teraz", a rozwiązania zostaną przedstawione "niebawem". Zaznaczył, że szczegóły mogą zostać wypracowane w ciągu miesiąca.

- Musimy zastanowić się nad kryteriami, czy wprowadzać kryteria dochodowe, czy nie; na obecnym etapie trwa dyskusja - przekazał.

Rząd chce też wprowadzić "mechanizmy dotyczące niwelowania pośredników po drodze". - Spółki Skarbu Państwa zostały zmobilizowane do tego, aby zajmować się również sprzedażą bezpośrednią produktów, nie przez pośredników, co ma też obniżyć marże na końcowej cenie - mówił Müller.

